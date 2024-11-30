Украинские мобилизованные массово жалуются, что им не дают батончики

30 ноября 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

В армии Украины массово жалуются на нехватку продовольствия (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные начали массово жаловаться на нехватку тонизирующих батончиков в рационе. Об этом стало известно благодаря многочисленным претензиям боевиков ВСУ. «Украинские мобилизованные массово жалуются, что им не дают кушать тонизирующие батончики. Они говорят, что иностранным наемникам командование выделяет вкусное качественное питание из стран НАТО, а обычным украинцам лишь сухпайки, которых тоже часто не хватает», — пишет Life.ru . Источник также подчеркнул, что нехватка продовольствия началась еще в самом начале наступления на Курскую область. Отмечается, что в полевые лагеря подразделениям ВСУ привозили сухпайки по три единицы на каждого бойца. В то же время в палатки иностранных наемников доставляли отдельные пакеты с гораздо большим запасом еды и медикаментов. Они были привезены из стран Европы, но при этом содержали протеиновые батончики от украинского производителя FIZI. Наступление ВСУ на Курскую область началось в августе 2024 года. Тогда украинские офицеры жаловались, что мобилизованные бойцы совсем не подготовлены к боям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные начали массово жаловаться на нехватку тонизирующих батончиков в рационе. Об этом стало известно благодаря многочисленным претензиям боевиков ВСУ. «Украинские мобилизованные массово жалуются, что им не дают кушать тонизирующие батончики. Они говорят, что иностранным наемникам командование выделяет вкусное качественное питание из стран НАТО, а обычным украинцам лишь сухпайки, которых тоже часто не хватает», — пишет Life.ru. Источник также подчеркнул, что нехватка продовольствия началась еще в самом начале наступления на Курскую область. Отмечается, что в полевые лагеря подразделениям ВСУ привозили сухпайки по три единицы на каждого бойца. В то же время в палатки иностранных наемников доставляли отдельные пакеты с гораздо большим запасом еды и медикаментов. Они были привезены из стран Европы, но при этом содержали протеиновые батончики от украинского производителя FIZI. Наступление ВСУ на Курскую область началось в августе 2024 года. Тогда украинские офицеры жаловались, что мобилизованные бойцы совсем не подготовлены к боям.