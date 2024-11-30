30 ноября 2024

Екатеринбуржцы застряли в Стамбуле почти на сутки из-за поломки самолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, взлет самолета, вылет, самолет, sukhoi superjet100, ra89190, ssj100-95lr
Рейс задерживался по технических причинам Фото:

В Стамбуле почти на сутки задержали самолет «Уральских авиалиний», который направлялся в Екатеринбург. Изначально рейс U6-774 должен был вылететь в 15:40 (по МСК). Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

«Целый борт в Стамбуле высадили. Ничего не говорят. Ни компания, ни сотрудники аэропорта. Ни питания, ни питья. Нас посадили в самолет, просидели внутри около четырех часов. Высадили обратно. Потом все-таки отвезли на пару часов в гостиницу», — рассказали пассажиры рейса Е1.RU.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что рейс задерживался по техническим причинам. В Екатеринбург пассажиры вернутся на резервном самолете.

Ранее в аэропорту Кольцово 28 ноября массово задержали рейсы «Уральских авиалиний», которые должны были отправиться в Сочи, Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

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В Стамбуле почти на сутки задержали самолет «Уральских авиалиний», который направлялся в Екатеринбург. Изначально рейс U6-774 должен был вылететь в 15:40 (по МСК). Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердили в пресс-службе авиакомпании. «Целый борт в Стамбуле высадили. Ничего не говорят. Ни компания, ни сотрудники аэропорта. Ни питания, ни питья. Нас посадили в самолет, просидели внутри около четырех часов. Высадили обратно. Потом все-таки отвезли на пару часов в гостиницу», — рассказали пассажиры рейса Е1.RU. В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что рейс задерживался по техническим причинам. В Екатеринбург пассажиры вернутся на резервном самолете. Ранее в аэропорту Кольцово 28 ноября массово задержали рейсы «Уральских авиалиний», которые должны были отправиться в Сочи, Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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