Екатеринбуржцы застряли в Стамбуле почти на сутки из-за поломки самолета

В Стамбуле почти на сутки задержали самолет «Уральских авиалиний», который направлялся в Екатеринбург. Изначально рейс U6-774 должен был вылететь в 15:40 (по МСК). Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердили в пресс-службе авиакомпании.
«Целый борт в Стамбуле высадили. Ничего не говорят. Ни компания, ни сотрудники аэропорта. Ни питания, ни питья. Нас посадили в самолет, просидели внутри около четырех часов. Высадили обратно. Потом все-таки отвезли на пару часов в гостиницу», — рассказали пассажиры рейса Е1.RU.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что рейс задерживался по техническим причинам. В Екатеринбург пассажиры вернутся на резервном самолете.
Ранее в аэропорту Кольцово 28 ноября массово задержали рейсы «Уральских авиалиний», которые должны были отправиться в Сочи, Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
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