Оленеводам Чукотки в два раза увеличили выплаты на детей

Семьям оленеводов на Чукотке в два раза подняли детские пособия
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Семьям оленеводов на Чукотке в два раза повысили детские пособия
Семьям оленеводов на Чукотке в два раза повысили детские пособия Фото:

Чукотским семьям, воспитывающим детей в условиях проживания непосредственно на маршрутах выпаса домашних северных оленей, в два раза увеличили сумму ежемесячного пособия. Соответствующий закон принят Думой Чукотского автономного округа.

«Семье оленеводов, воспитывающей детей в возрасте от семи лет до достижения возраста 14 лет, выплата увеличивается с 11 000 рублей до 22 000 рублей в месяц», — сообщается на сайте законодательного органа. Также увеличивается выплата с 22 000 рублей до 44 000 рублей для детей от 14 лет до достижения возраста 18 лет.

Чукотские депутаты надеются, что принятые меры повысят привлекательность профессии оленевода. Сейчас в округе работает 17 оленеводческих предприятий, в отрасли заняты 559 работников. Оленеводы получают поддержку более чем по 25 различным направлениям.

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Чукотским семьям, воспитывающим детей в условиях проживания непосредственно на маршрутах выпаса домашних северных оленей, в два раза увеличили сумму ежемесячного пособия. Соответствующий закон принят Думой Чукотского автономного округа. «Семье оленеводов, воспитывающей детей в возрасте от семи лет до достижения возраста 14 лет, выплата увеличивается с 11 000 рублей до 22 000 рублей в месяц», — сообщается на сайте законодательного органа. Также увеличивается выплата с 22 000 рублей до 44 000 рублей для детей от 14 лет до достижения возраста 18 лет. Чукотские депутаты надеются, что принятые меры повысят привлекательность профессии оленевода. Сейчас в округе работает 17 оленеводческих предприятий, в отрасли заняты 559 работников. Оленеводы получают поддержку более чем по 25 различным направлениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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