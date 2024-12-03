Оленеводам Чукотки в два раза увеличили выплаты на детей

Чукотским семьям, воспитывающим детей в условиях проживания непосредственно на маршрутах выпаса домашних северных оленей, в два раза увеличили сумму ежемесячного пособия. Соответствующий закон принят Думой Чукотского автономного округа.
«Семье оленеводов, воспитывающей детей в возрасте от семи лет до достижения возраста 14 лет, выплата увеличивается с 11 000 рублей до 22 000 рублей в месяц», — сообщается на сайте законодательного органа. Также увеличивается выплата с 22 000 рублей до 44 000 рублей для детей от 14 лет до достижения возраста 18 лет.
Чукотские депутаты надеются, что принятые меры повысят привлекательность профессии оленевода. Сейчас в округе работает 17 оленеводческих предприятий, в отрасли заняты 559 работников. Оленеводы получают поддержку более чем по 25 различным направлениям.
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