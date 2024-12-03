В ФОМ заявили, что большинству россиян наплевать на ключевую ставку

Глава ФОМ Ослон: половина россиян ничего не слышала про ключевую ставку

03 декабря 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

По данным ФОМ, только 20% россиян знают о повышении ставки ЦБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Почти половина россиян ничего не слышала про повышение ставки Центрального банка РФ. Об этом сообщил президент фонда «Общественное мнение» Александр Ослон. «Почти половина населения вообще про ставку ничего не слышит, не знает, и им это просто неинтересно», — подчеркнул Александр Ослон во время конференции «Измерение инфляционных ожиданий населения в Банке России. 15 лет мониторинга: итоги и развитие». Он также отметил, что ставка ЦБ в реальной жизни граждан имеет совсем иное значение, чем в жизни экспертов и аналитиков. Его слова передает «Интерфакс». Как сообщил президент ФОМ, по данным исследования, 44% опрошенных не знают о повышении ставки ЦБ. Только 30% слышали об этом, и только 20% ответили, что знают. Ранее в Сбербанке сделали прогноз, по которому ключевая ставка в России может подняться на 1-2% в декабре текущего года. По словам экспертов, это возможно при нынешней инфляции. При этом там отметили, что у населения продолжают расти доходы, что приводит к росту спроса и изменению экономической ситуации в целом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почти половина россиян ничего не слышала про повышение ставки Центрального банка РФ. Об этом сообщил президент фонда «Общественное мнение» Александр Ослон. «Почти половина населения вообще про ставку ничего не слышит, не знает, и им это просто неинтересно», — подчеркнул Александр Ослон во время конференции «Измерение инфляционных ожиданий населения в Банке России. 15 лет мониторинга: итоги и развитие». Он также отметил, что ставка ЦБ в реальной жизни граждан имеет совсем иное значение, чем в жизни экспертов и аналитиков. Его слова передает «Интерфакс». Как сообщил президент ФОМ, по данным исследования, 44% опрошенных не знают о повышении ставки ЦБ. Только 30% слышали об этом, и только 20% ответили, что знают. Ранее в Сбербанке сделали прогноз, по которому ключевая ставка в России может подняться на 1-2% в декабре текущего года. По словам экспертов, это возможно при нынешней инфляции. При этом там отметили, что у населения продолжают расти доходы, что приводит к росту спроса и изменению экономической ситуации в целом.