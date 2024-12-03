03 декабря 2024

«Коммерсант»: дочь Жириновского станет кандидатом в Госдуму от ЛДПР

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ЛДПР. Москва, лдпр, лдпр логотип
Либерал-демократы хотят включить дочь Жириновского в предвыборные списки Фото:

Анастасия Боцан-Харченко, дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, намерена участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году. Она может оказаться в верхней части предвыборного партийного списка. Об этом рассказал заместитель руководителя фракции Станислав Наумов.

«Стартовала программа развития избранных в 2024 году депутатов, за счет которых мы будем формировать списки кандидатов в регионах. Я уверен, что среди кандидатов будет Анастасия Владимировна», — цитирует слова Наумова «Коммерсант».

По данным издания, нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий активно поддерживает карьерное продвижение Боцан-Харченко в партии. Именно он стал инициатором ее вовлечения в партийную работу. Анастасия также возглавляет организационный комитет по празднованию 80-летия со дня рождения Жириновского и руководит фондом основателя фракции.

Как сообщало URA.RU ранее, президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского в 2026 году. Соответствующий документ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Владимир Жириновский скончался в апреле 2022 года. Он попал в больницу в начале февраля с коронавирусом. 20 марта СМИ сообщили об ухудшении состояния политика.

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Анастасия Боцан-Харченко, дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, намерена участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году. Она может оказаться в верхней части предвыборного партийного списка. Об этом рассказал заместитель руководителя фракции Станислав Наумов. «Стартовала программа развития избранных в 2024 году депутатов, за счет которых мы будем формировать списки кандидатов в регионах. Я уверен, что среди кандидатов будет Анастасия Владимировна», — цитирует слова Наумова «Коммерсант». По данным издания, нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий активно поддерживает карьерное продвижение Боцан-Харченко в партии. Именно он стал инициатором ее вовлечения в партийную работу. Анастасия также возглавляет организационный комитет по празднованию 80-летия со дня рождения Жириновского и руководит фондом основателя фракции. Как сообщало URA.RU ранее, президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского в 2026 году. Соответствующий документ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов. Владимир Жириновский скончался в апреле 2022 года. Он попал в больницу в начале февраля с коронавирусом. 20 марта СМИ сообщили об ухудшении состояния политика.
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