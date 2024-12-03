«Коммерсант»: дочь Жириновского станет кандидатом в Госдуму от ЛДПР

04 декабря 2024 в 03:04 Размер текста - 17 +

Либерал-демократы хотят включить дочь Жириновского в предвыборные списки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Анастасия Боцан-Харченко, дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, намерена участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году. Она может оказаться в верхней части предвыборного партийного списка. Об этом рассказал заместитель руководителя фракции Станислав Наумов. «Стартовала программа развития избранных в 2024 году депутатов, за счет которых мы будем формировать списки кандидатов в регионах. Я уверен, что среди кандидатов будет Анастасия Владимировна», — цитирует слова Наумова «Коммерсант». По данным издания, нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий активно поддерживает карьерное продвижение Боцан-Харченко в партии. Именно он стал инициатором ее вовлечения в партийную работу. Анастасия также возглавляет организационный комитет по празднованию 80-летия со дня рождения Жириновского и руководит фондом основателя фракции. Как сообщало URA.RU ранее, президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского в 2026 году. Соответствующий документ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов. Владимир Жириновский скончался в апреле 2022 года. Он попал в больницу в начале февраля с коронавирусом. 20 марта СМИ сообщили об ухудшении состояния политика. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Анастасия Боцан-Харченко, дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, намерена участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году. Она может оказаться в верхней части предвыборного партийного списка. Об этом рассказал заместитель руководителя фракции Станислав Наумов. «Стартовала программа развития избранных в 2024 году депутатов, за счет которых мы будем формировать списки кандидатов в регионах. Я уверен, что среди кандидатов будет Анастасия Владимировна», — цитирует слова Наумова «Коммерсант». По данным издания, нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий активно поддерживает карьерное продвижение Боцан-Харченко в партии. Именно он стал инициатором ее вовлечения в партийную работу. Анастасия также возглавляет организационный комитет по празднованию 80-летия со дня рождения Жириновского и руководит фондом основателя фракции. Как сообщало URA.RU ранее, президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского в 2026 году. Соответствующий документ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов. Владимир Жириновский скончался в апреле 2022 года. Он попал в больницу в начале февраля с коронавирусом. 20 марта СМИ сообщили об ухудшении состояния политика.