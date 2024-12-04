В Екатеринбурге запретят парковку на десятках улиц: список

В Екатеринбурге запретят парковку на 44 улицах
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Город. Курган, запрет, остановка запрещена, зима, эвакуатор, запрет парковки, парковка
Знаки на участках установят в декабре 2024-го Фото:

В Екатеринбурге запретят парковку на 44 улицах. Знаки, запрещающие остановку, установят в декабре 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«Цель установки знаков — повышение безопасности дорожного движения и проведение тщательной уборки улично-дорожной сети», — пояснили в мэрии. Список улиц, где введут ограничения, приведен ниже.

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В Екатеринбурге запретят парковку на 44 улицах. Знаки, запрещающие остановку, установят в декабре 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Цель установки знаков — повышение безопасности дорожного движения и проведение тщательной уборки улично-дорожной сети», — пояснили в мэрии. Список улиц, где введут ограничения, приведен ниже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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