В Екатеринбурге запретят парковку на десятках улиц: список

В Екатеринбурге запретят парковку на 44 улицах

04 декабря 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Знаки на участках установят в декабре 2024-го Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге запретят парковку на 44 улицах. Знаки, запрещающие остановку, установят в декабре 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Цель установки знаков — повышение безопасности дорожного движения и проведение тщательной уборки улично-дорожной сети», — пояснили в мэрии. Список улиц, где введут ограничения, приведен ниже. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге запретят парковку на 44 улицах. Знаки, запрещающие остановку, установят в декабре 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Цель установки знаков — повышение безопасности дорожного движения и проведение тщательной уборки улично-дорожной сети», — пояснили в мэрии. Список улиц, где введут ограничения, приведен ниже.