В Екатеринбурге запретят парковку на десятках улиц: список

Знаки на участках установят в декабре 2024-го
В Екатеринбурге запретят парковку на 44 улицах. Знаки, запрещающие остановку, установят в декабре 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.
«Цель установки знаков — повышение безопасности дорожного движения и проведение тщательной уборки улично-дорожной сети», — пояснили в мэрии. Список улиц, где введут ограничения, приведен ниже.
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