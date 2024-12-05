Общество В Челябинске почти месяц разыскивают пропавшую 15-летнюю девушку в хиджабе. Фото 06 декабря 2024 в 12:15 Размер текста - 17 + О местонахождении девушки не известно с 18 ноября (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске с 18 ноября разыскивают 15-летнюю Сумаю Рахманову. Почти месяц о местонахождении девушки ничего не известно, сообщили 6 декабря волонтеры. «Помогите найти подростка. Рахманова Сумая, 15 лет (2009 г.р), Калининский р-н, г. Челябинск. С 18 ноября 2024 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». Рост девушки примерно 140 сантиметров, волосы черные, глаза карие. Она была одета в белую куртку, оранжевую футболку, черную юбку, черные кроссовки, на голове — черный платок. На голове у пропавшей девушки был черный платок Группа «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в ВК Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске с 18 ноября разыскивают 15-летнюю Сумаю Рахманову. Почти месяц о местонахождении девушки ничего не известно, сообщили 6 декабря волонтеры. «Помогите найти подростка. Рахманова Сумая, 15 лет (2009 г.р), Калининский р-н, г. Челябинск. С 18 ноября 2024 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». Рост девушки примерно 140 сантиметров, волосы черные, глаза карие. Она была одета в белую куртку, оранжевую футболку, черную юбку, черные кроссовки, на голове — черный платок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям