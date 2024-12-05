05 декабря 2024

В Челябинске почти месяц разыскивают пропавшую 15-летнюю девушку в хиджабе. Фото

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О местонахождении девушки не известно с 18 ноября (архивное фото) Фото:

В Челябинске с 18 ноября разыскивают 15-летнюю Сумаю Рахманову. Почти месяц о местонахождении девушки ничего не известно, сообщили 6 декабря волонтеры.

«Помогите найти подростка. Рахманова Сумая, 15 лет (2009 г.р), Калининский р-н, г. Челябинск. С 18 ноября 2024 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Рост девушки примерно 140 сантиметров, волосы черные, глаза карие. Она была одета в белую куртку, оранжевую футболку, черную юбку, черные кроссовки, на голове — черный платок.

На голове у пропавшей девушки был черный платок
На голове у пропавшей девушки был черный платок

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В Челябинске с 18 ноября разыскивают 15-летнюю Сумаю Рахманову. Почти месяц о местонахождении девушки ничего не известно, сообщили 6 декабря волонтеры. «Помогите найти подростка. Рахманова Сумая, 15 лет (2009 г.р), Калининский р-н, г. Челябинск. С 18 ноября 2024 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». Рост девушки примерно 140 сантиметров, волосы черные, глаза карие. Она была одета в белую куртку, оранжевую футболку, черную юбку, черные кроссовки, на голове — черный платок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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