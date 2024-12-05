В Челябинске с 18 ноября разыскивают 15-летнюю Сумаю Рахманову. Почти месяц о местонахождении девушки ничего не известно, сообщили 6 декабря волонтеры.
«Помогите найти подростка. Рахманова Сумая, 15 лет (2009 г.р), Калининский р-н, г. Челябинск. С 18 ноября 2024 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Рост девушки примерно 140 сантиметров, волосы черные, глаза карие. Она была одета в белую куртку, оранжевую футболку, черную юбку, черные кроссовки, на голове — черный платок.
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