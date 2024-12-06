Руководство федеральной службы судебных приставов ХМАО встретилось с Василием Хлыбовым, который в знак протеста пешком прошел 180 километров из поселка Пойковский в Ханты-Мансийск. У мужчины были претензии к ведомству из-за наличия задолженности по алиментам. Впрочем, сами приставы уверяют, что обвинения югорчанина в их адрес беспочвенны.
«Гражданин неоднократно обращался в подразделения [ФССП], где ему давались разъяснения по поводу задолженности. Процессуальные документы направлялись в личный кабинет на Госуслуги должника. Сегодня руководством управления гражданин принят, ему разъяснен порядок обжалования в судебном порядке размера удержания и уменьшения размера взыскиваемых алиментных денежных средств», — прокомментировал URA.RU замруководителя ведомства Михаил Быков.
Быков также рассказал, что производство в отношении Хлыбова на содержание детей находится в исполнении ведомства с 2016 года. Однако алименты он платил нерегулярно, из-за чего появились долги, которые с 2022 года удерживаются из его зарплаты. Задолженность по алиментам составляет порядка 600 тысяч рублей.
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