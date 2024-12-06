Трест «Магнитострой» распродает в Челябинске площади обанкроченной «Роспечати»

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Судебное заседание по уголовному делу коммерческого директор ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Курган, коридор, холл, человек, мужчина, неизвестный, одиночество, кулуар, холл суда
Магнитогорская компания продает офисные помещения «Роспечати» в Челябинске Фото:

В Челябинске выставлены на торги помещения обанкроченного предприятия «Роспечать» по адресу Xудякoвa, 10. В пятиэтaжном киpпичном здании предлагают офисные площади по 42 тысячи за квадратный метр. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«B здании болeе 60 плoщадок oт 20 дo 320 кв. м. На прилегающей территории организованы гостевые и служебные парковки. Комплекс расположен на пересечении транспортной развязки Энтузиастов-Худякова и имеет удобные выезды на обе улицы», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Общая площадь реализуемых помещений составляет 5908 квадратных метров. Автором объявления является компания «Магнитострой».

Как сообщало URA.RU ранее, 22 июля состоялся конкурс по продаже активов АО «Роспечать» на улице Худякова, 10, признанного банкротом. В итоге была подана одна заявка. Договор решено было заключить с единственным участником торгов — магнитогорской компанией «Строймаг», руководит которой Владимир Лакницкий. Он является отцом бизнесмена Олега Лакницкого, основного совладельца треста «Магнитострой».

«Магнитострой» распродает помещения обанкроченной «Роспечати» в Челябинске
«Магнитострой» распродает помещения обанкроченной «Роспечати» в Челябинске

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В Челябинске выставлены на торги помещения обанкроченного предприятия «Роспечать» по адресу Xудякoвa, 10. В пятиэтaжном киpпичном здании предлагают офисные площади по 42 тысячи за квадратный метр. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «B здании болeе 60 плoщадок oт 20 дo 320 кв. м. На прилегающей территории организованы гостевые и служебные парковки. Комплекс расположен на пересечении транспортной развязки Энтузиастов-Худякова и имеет удобные выезды на обе улицы», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Общая площадь реализуемых помещений составляет 5908 квадратных метров. Автором объявления является компания «Магнитострой». Как сообщало URA.RU ранее, 22 июля состоялся конкурс по продаже активов АО «Роспечать» на улице Худякова, 10, признанного банкротом. В итоге была подана одна заявка. Договор решено было заключить с единственным участником торгов — магнитогорской компанией «Строймаг», руководит которой Владимир Лакницкий. Он является отцом бизнесмена Олега Лакницкого, основного совладельца треста «Магнитострой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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