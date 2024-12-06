Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл «Авангарду» (Омск), выбыв из первой тройки в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске на «G-Drive Арене». Счет составил 4:2 (3:0; 1:1; 0:1), передает сайт khl.ru.
В начале матча удалением новичка «Автомобилиста» Даррена Дитца воспользовался «Авангард». Форвард Райан Спунер пробежал почти весь лед и забросил шайбу с неудобной руки. Ближе к середине на добивании сыграл нападающий Игорь Игумнов, удвоив разницу в счете. Третья шайба залетела на 18-й минуте — автор гола атакующий игрок Рид Буше.
«Автомобилист» выпустил Евгения Аликина вместо Владимира Галкина защищать свои ворота. Во втором периоде ХК «Авангард» довел счет до разгромного дублем Буше. В середине периода форвард «Автомобилиста» Владимир Кузнецов спас команду от разгрома. Первое результативное действие за екатеринбуржцев записал на себя защитник Дитц, отдав голевую передачу. Третий период не стал переломным, хоть и на последних секундах вторую шайбу гостей забросил форвард Максим Денежкин.
После 33 матчей «Автомобилист» опустился на четвертое место на Востоке, пропустив вперед «Салават Юлаев» и «Ак Барс». ХК «Трактор» продолжает лидировать. В регулярном чемпионате у екатеринбуржцев восьмая строчка — 42 очка.
Для «Авангарда» эта победа стала пропуском в зону плей-офф КХЛ. Они пока опережают «Ладу» с матчем в запасе в Восточной конференции, имея 32 очков. За 33 игры омские хоккеисты занимают 18-е место в общей таблице и восьмую строчку на Востоке.
Ранее ХК «Автомобилист» проиграл дважды. Сначала упустил победу по буллитам во встрече со «Спартаком». Затем клуб проиграл в уральском дерби «Трактору» со счетом 3:1.
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