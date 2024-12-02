Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл «Спартаку» (Москва) со счетом 4:5 Б (1:2; 0:2; 3:0; 0:0; 0:1) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Во втором периоде хоккеисты подрались. Матч прошел на КРК «Уралец» при полных трибунах, передает корреспондент URA.RU.
В первом периоде «Спартак» в три раза переиграл «Автомобилист» по броскам. Счет был открыт на пятой минуте встречи, когда форвард гостей Александр Пашин забил гол в меньшинстве. Через несколько минут при игре 5 на 3 Иван Морозов удвоил преимущество москвичей. За пять минут до конца периода ХК «Автомобилист» нашел свой голевой момент. Дальним ударом с рикошетом отличился форвард Стефан Да Коста.
Во втором периоде «Автомобилист» выправил перекос соперника в атаке. Однако ХК «Спартак» продолжил реализовывать свои моменты в большинстве. Автором третьей шайбы стал защитник Андрей Орлов. За полторы минуты до конца периода москвичи утроили преимущество за счет шайбы нападающего Михаила Мальцева.
Также ближе к концовке двадцатиминутки защитник «Спартака» Вениамин Королев жестко сбил хоккеиста соперника. За него вступился 21-летний игрок обороны «Автомобилиста» Евгений Кашников, вызвав обидчика на бой. В драке спартаковец поборол уральца.
Третий период начался с активных попыток отыграться для «Автомобилиста». Почти сразу же форвард Брукс Мэйсек забросил вторую шайбу хозяев в очередном большинстве. В середине периода защитник ХК «Автомобилист» Максим Осипов мощным броском свел разницу к минимуму. А форвард Андрей Обидин сравнял счет под рев трибун.
Команды ушли в дополнительное время, где не было заброшено ни одной шайбы. Единственный буллит реализовал форвард гостей Павел Порядин.
После 31 тура «Автомобилист» опустился на седьмую строчку в регулярном чемпионате и на третье место в Восточной конференции КХЛ с 42 очками. Московский «Спартак» в общей таблице на третьем месте и второй на Западе — 46 очков за 33 игры.
В прошлом матче екатеринбуржцы впервые проиграли в уральском дерби «Трактору» (Челябинск) в сезоне 2024/25. До этого «Автомобилист» победил «Динамо» и «Авангард».
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