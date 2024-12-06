06 декабря 2024

Под Екатеринбургом жестко врезались такси и внедорожник, на месте МЧС. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МЧС вырезало пострадавших из такси (архивное фото)
МЧС вырезало пострадавших из такси (архивное фото) Фото:

Под Екатеринбургом, по дороге на Ново-Свердловскую ТЭЦ, столкнулись кроссовер и такси бренда Volkswagen. На место приехали сотрудники МЧС, есть пострадавшие.

«Лоб в лоб столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan по дороге на Ново-Свердловскую ТЭЦ. Есть пострадавшие. На месте ДТП спасатели вырезали пострадавших из автомобиля Volkswagen Polo (такси)», — передает группа «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Екатеринбургом, по дороге на Ново-Свердловскую ТЭЦ, столкнулись кроссовер и такси бренда Volkswagen. На место приехали сотрудники МЧС, есть пострадавшие. «Лоб в лоб столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan по дороге на Ново-Свердловскую ТЭЦ. Есть пострадавшие. На месте ДТП спасатели вырезали пострадавших из автомобиля Volkswagen Polo (такси)», — передает группа «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...