МЧС вырезало пострадавших из такси (архивное фото)
Под Екатеринбургом, по дороге на Ново-Свердловскую ТЭЦ, столкнулись кроссовер и такси бренда Volkswagen. На место приехали сотрудники МЧС, есть пострадавшие.
«Лоб в лоб столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan по дороге на Ново-Свердловскую ТЭЦ. Есть пострадавшие. На месте ДТП спасатели вырезали пострадавших из автомобиля Volkswagen Polo (такси)», — передает группа «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!