Тренер «Трактора» прокомментировал проигрыш «Северстали»

Хоккейный клуб «Трактор» проиграл «Северстали» со счетом 1:2

08 декабря 2024 в 23:58 Размер текста - 17 +

«Трактор» забил единственный гол на 39-й минуте матча Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Хоккейный клуб из Череповца обыграл челябинцев со счетом 2:1. Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру назвал поединок «не самым лучшим». «Для того, чтобы выиграть матч в такой лиге как КХЛ, нужно в каждой игре показывать свой боевой дух… Мы сыграли много матчей. Да, сегодня не самый лучший вечер», — приводит слова Гру сайт khl.ru. Поединок закончился для челябинцев проигрышем. Нападающие «Северстали» Алексей Кручинин и Данил Аймурзин отметились забитыми шайбами в первом и втором периодах. На 39-й минуте «черно-белым» удалось сократить отставание. Григорий Дронов отправил шайбу в ворота соперников. Выровнять счет и вырваться вперед в третьем периоде «Трактору» так и не удалось. Исход встречи — 2:1 в пользу команды из Череповца. После проведения 34 матчей хоккейный клуб «Северсталь» занимает шестую строчку в таблице Западной конференции КХЛ с 40 очками. «Трактор» удерживает лидирующие позиции в рейтинге Восточной конференции, заработав 48 очков после 35 игр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб из Череповца обыграл челябинцев со счетом 2:1. Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру назвал поединок «не самым лучшим». «Для того, чтобы выиграть матч в такой лиге как КХЛ, нужно в каждой игре показывать свой боевой дух… Мы сыграли много матчей. Да, сегодня не самый лучший вечер», — приводит слова Гру сайт khl.ru. Поединок закончился для челябинцев проигрышем. Нападающие «Северстали» Алексей Кручинин и Данил Аймурзин отметились забитыми шайбами в первом и втором периодах. На 39-й минуте «черно-белым» удалось сократить отставание. Григорий Дронов отправил шайбу в ворота соперников. Выровнять счет и вырваться вперед в третьем периоде «Трактору» так и не удалось. Исход встречи — 2:1 в пользу команды из Череповца. После проведения 34 матчей хоккейный клуб «Северсталь» занимает шестую строчку в таблице Западной конференции КХЛ с 40 очками. «Трактор» удерживает лидирующие позиции в рейтинге Восточной конференции, заработав 48 очков после 35 игр.