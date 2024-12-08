В Перми на месте ресторана «Сакартвело» открыли другой грузинский проект

В Перми остался только один ресторан сети «Сакартвело»
Ресторан «Сакартвело» в Перми на улице Максима Горького, 58а закрыли. Вместо него появилось грузинское заведение «Старый Тбилиси». Об этом сказано в группе ресторана в соцсети «ВКонтакте».
«На связи грузинский ресторан „Старый Тбилиси“. Мы открываем свои двери для вас», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что владелец продает «Сакартвело» на улице Максима Горького, 58а. Бизнес оценили в 5,5 млн рублей. При этом второй ресторан сети, который находится на улице Монастырская, 12а, продолжает работать.
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