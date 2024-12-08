08 декабря 2024

В Перми на месте ресторана «Сакартвело» открыли другой грузинский проект

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В Перми остался только один ресторан сети «Сакартвело»
В Перми остался только один ресторан сети «Сакартвело» Фото:

Ресторан «Сакартвело» в Перми на улице Максима Горького, 58а закрыли. Вместо него появилось грузинское заведение «Старый Тбилиси». Об этом сказано в группе ресторана в соцсети «ВКонтакте».

«На связи грузинский ресторан „Старый Тбилиси“. Мы открываем свои двери для вас», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что владелец продает «Сакартвело» на улице Максима Горького, 58а. Бизнес оценили в 5,5 млн рублей. При этом второй ресторан сети, который находится на улице Монастырская, 12а, продолжает работать.

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Ресторан «Сакартвело» в Перми на улице Максима Горького, 58а закрыли. Вместо него появилось грузинское заведение «Старый Тбилиси». Об этом сказано в группе ресторана в соцсети «ВКонтакте». «На связи грузинский ресторан „Старый Тбилиси“. Мы открываем свои двери для вас», — сказано в сообщении. Ранее стало известно, что владелец продает «Сакартвело» на улице Максима Горького, 58а. Бизнес оценили в 5,5 млн рублей. При этом второй ресторан сети, который находится на улице Монастырская, 12а, продолжает работать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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