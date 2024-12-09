Пермяк заработал 15 тысяч рублей на граффитистах

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Хулиган разрисовал релейный шкаф около железнодорожных путей
Хулиган разрисовал релейный шкаф около железнодорожных путей Фото:

Администрация Перми заплатила местному жителю за сообщение об уличном художнике, который рисовал незаконные граффити. Пермяк получил 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей получил житель Перми за фиксацию и предоставление сведений о граффитисте. Нарушитель разрисовал релейный шкаф около железнодорожных путей на перегоне Пермь II — Бахаревка», — сказано в сообщении.

Это не первая выплата за граффитистов в Перми. Ранее 15 тысяч рублей получил председатель ТСЖ, который помог найти хулиганов, разрисовывающих здания.

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Администрация Перми заплатила местному жителю за сообщение об уличном художнике, который рисовал незаконные граффити. Пермяк получил 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии. «Денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей получил житель Перми за фиксацию и предоставление сведений о граффитисте. Нарушитель разрисовал релейный шкаф около железнодорожных путей на перегоне Пермь II — Бахаревка», — сказано в сообщении. Это не первая выплата за граффитистов в Перми. Ранее 15 тысяч рублей получил председатель ТСЖ, который помог найти хулиганов, разрисовывающих здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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