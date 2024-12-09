Пермяк заработал 15 тысяч рублей на граффитистах

Хулиган разрисовал релейный шкаф около железнодорожных путей
Администрация Перми заплатила местному жителю за сообщение об уличном художнике, который рисовал незаконные граффити. Пермяк получил 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей получил житель Перми за фиксацию и предоставление сведений о граффитисте. Нарушитель разрисовал релейный шкаф около железнодорожных путей на перегоне Пермь II — Бахаревка», — сказано в сообщении.
Это не первая выплата за граффитистов в Перми. Ранее 15 тысяч рублей получил председатель ТСЖ, который помог найти хулиганов, разрисовывающих здания.
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