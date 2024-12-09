Жители Первоуральска обвинили подрядчика в мусорном коллапсе, вмешалась полиция. Фото, видео

09 декабря 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Техника рушит дома на улице Ватутина (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) местные жители обвинили подрядчика в незаконном вывозе строительного мусора в лес. Подробности истории URA.RU рассказал житель города. По его словам, мусор от демонтажа пятиэтажного дома №18 на улице Ватутина вывозят в массив на улице Калинина. Участок площадью 15 тысяч квадратных метров снял подрядчик — ООО «Модуль-АМ». Горожане обратились с жалобой к местным властям. Однако мер реагирования, по словам собеседника агентства, якобы не последовало. Тогда несколько человек решили самостоятельно остановить движение техники. Для этого они обратились во все городские и областные соцсетевые паблики, чтобы придать ситуации максимальную огласку и остановить провинциальное беззаконие. На место прибыл наряд ДПС. «Почему вы не можете проверить лицензию у водителей [„Камазов“] на перевозку отходов?» — обратился горожанин к гаишнику. Тот ответил, что занят. После этого, судя по кадрам (видео есть в распоряжении URA.RU), инспектор и двое мужчин (предположительно, причастны к команде подрядчика) стали отталкивать автомобиль в сторону. В пресс-службе горадминистрации URA.RU прокомментировали ситуацию так: «Заказчиком по контрактам на снос аварийного жилья является УЖКХиС городского округа. Контроль осуществляется в части соблюдения производственного процесса сноса в соответствии с разработанным проектом организации работ. Согласно контракту, подрядчик самостоятельно определяет места размещения строительных отходов. Информацией об утилизации отходов, образовавшихся в результате сноса, в неположенном месте нет. В случае подтверждения указанных фактов, подрядной организации будет проведена претензионная работа в части устранения выявленных недостатков и направлены обращения в соответствующие инстанции». Нарушений в действиях гаишников нет, заявили URA.RU в ГАИ Первоуральска. «Инспекторы оказывали помощь для освобождения проезжей части, на которой водитель „Лады Гранты“ создал препятствие. Он пояснил гаишникам, что его ТС технически неисправно», — сообщили в ведомстве. Очереди «Камазов» на пути к вывозу мусора в лес Фото: предоставлено читателем URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске (Свердловская область) местные жители обвинили подрядчика в незаконном вывозе строительного мусора в лес. Подробности истории URA.RU рассказал житель города. По его словам, мусор от демонтажа пятиэтажного дома №18 на улице Ватутина вывозят в массив на улице Калинина. Участок площадью 15 тысяч квадратных метров снял подрядчик — ООО «Модуль-АМ». Горожане обратились с жалобой к местным властям. Однако мер реагирования, по словам собеседника агентства, якобы не последовало. Тогда несколько человек решили самостоятельно остановить движение техники. Для этого они обратились во все городские и областные соцсетевые паблики, чтобы придать ситуации максимальную огласку и остановить провинциальное беззаконие. На место прибыл наряд ДПС. «Почему вы не можете проверить лицензию у водителей [„Камазов“] на перевозку отходов?» — обратился горожанин к гаишнику. Тот ответил, что занят. После этого, судя по кадрам (видео есть в распоряжении URA.RU), инспектор и двое мужчин (предположительно, причастны к команде подрядчика) стали отталкивать автомобиль в сторону. В пресс-службе горадминистрации URA.RU прокомментировали ситуацию так: «Заказчиком по контрактам на снос аварийного жилья является УЖКХиС городского округа. Контроль осуществляется в части соблюдения производственного процесса сноса в соответствии с разработанным проектом организации работ. Согласно контракту, подрядчик самостоятельно определяет места размещения строительных отходов. Информацией об утилизации отходов, образовавшихся в результате сноса, в неположенном месте нет. В случае подтверждения указанных фактов, подрядной организации будет проведена претензионная работа в части устранения выявленных недостатков и направлены обращения в соответствующие инстанции». Нарушений в действиях гаишников нет, заявили URA.RU в ГАИ Первоуральска. «Инспекторы оказывали помощь для освобождения проезжей части, на которой водитель „Лады Гранты“ создал препятствие. Он пояснил гаишникам, что его ТС технически неисправно», — сообщили в ведомстве.