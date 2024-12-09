Как челябинцы готовятся к новогодним корпоративам

Авито: новогодние корпоративы челябинцы стали заказывать на 36% чаще
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске больше всего вырос спрос на архитектурную подсветку
В Челябинске больше всего вырос спрос на архитектурную подсветку Фото:

В Челябинске в ноябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на новогодние корпоративы вырос на 36%. Причем архитектурную подсветку челябинцы стали заказывать в восемь раз чаще, чем в 2023 году. Дед мороза и Снегурочку — на 43% чаще, сообщили 9 декабря в пресс-службе «Авито Услуги».

«В Челябинске заметно вырос спрос на услуги для мероприятий. С ноября 2024 года к ноябрю 2023 года интерес к таким предложениям увеличился на 36%, а в ноябре зафиксирован резкий скачок активности. Так спрос на архитектурное освещение вырос на 450%. Причем ведущие остаются ключевыми специалистами мероприятий», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, помимо традиционных персонажей, компании всё чаще выбирают более оригинальные варианты для своего мероприятия. Акробаты, ходулисты, воздушные гимнасты, фокусники-иллюзионисты, мимы и даже бразильские шоу также востребованы. Стоят такие мероприятия от пяти тысяч рублей. Цена зависит от формата мероприятия и артистов.

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В Челябинске в ноябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на новогодние корпоративы вырос на 36%. Причем архитектурную подсветку челябинцы стали заказывать в восемь раз чаще, чем в 2023 году. Дед мороза и Снегурочку — на 43% чаще, сообщили 9 декабря в пресс-службе «Авито Услуги». «В Челябинске заметно вырос спрос на услуги для мероприятий. С ноября 2024 года к ноябрю 2023 года интерес к таким предложениям увеличился на 36%, а в ноябре зафиксирован резкий скачок активности. Так спрос на архитектурное освещение вырос на 450%. Причем ведущие остаются ключевыми специалистами мероприятий», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, помимо традиционных персонажей, компании всё чаще выбирают более оригинальные варианты для своего мероприятия. Акробаты, ходулисты, воздушные гимнасты, фокусники-иллюзионисты, мимы и даже бразильские шоу также востребованы. Стоят такие мероприятия от пяти тысяч рублей. Цена зависит от формата мероприятия и артистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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