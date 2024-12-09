Как челябинцы готовятся к новогодним корпоративам

В Челябинске в ноябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на новогодние корпоративы вырос на 36%. Причем архитектурную подсветку челябинцы стали заказывать в восемь раз чаще, чем в 2023 году. Дед мороза и Снегурочку — на 43% чаще, сообщили 9 декабря в пресс-службе «Авито Услуги».
«В Челябинске заметно вырос спрос на услуги для мероприятий. С ноября 2024 года к ноябрю 2023 года интерес к таким предложениям увеличился на 36%, а в ноябре зафиксирован резкий скачок активности. Так спрос на архитектурное освещение вырос на 450%. Причем ведущие остаются ключевыми специалистами мероприятий», — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, помимо традиционных персонажей, компании всё чаще выбирают более оригинальные варианты для своего мероприятия. Акробаты, ходулисты, воздушные гимнасты, фокусники-иллюзионисты, мимы и даже бразильские шоу также востребованы. Стоят такие мероприятия от пяти тысяч рублей. Цена зависит от формата мероприятия и артистов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!