В Челябинске пройдет зимний Ильменский фестиваль. Афиша

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Бард Олег Митяев появится на двух мероприятиях
Бард Олег Митяев появится на двух мероприятиях Фото:

Зимний Ильменский фестиваль проведут в Челябинске 24 и 25 января. В первый день фестиваля запланирован «Студенческий концерт», а во второй — гала-концерт «Связь поколений». Гости мероприятия смогут услышать песни основателя «Ильменки», барда Олега Митяева, радиоведущего Николая Гринько и других. Об этом URA.RU сообщают в пресс-службе фонда Олега Митяева.

«В 2025 году Зимний Ильменский фестиваль пройдет на двух площадках. 24 января в 15:00 — „Студенческий концерт“ в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете. 25 января в 18:00 — гала-концерт „Связь поколений“ в Концертном зале имени Прокофьева», — заявили в пресс-службе.

На первом концерте прозвучат песни барда Олега Митяева, лидера группы Green Band, радиоведущего Николая Гринько, ансамбля «Джаз-отель» и музыкального дуэта из Казахстана. Гала-концерт «Связь поколений» предложит зрителям сочетание бардовской песни и джаза. В концерте примут участие народные артисты и молодые исполнители, среди которых Галина Хомчик, ансамбли «Ирония Судьбы» и «Уральский Диксиленд Игоря Бурко» и другие.

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Зимний Ильменский фестиваль проведут в Челябинске 24 и 25 января. В первый день фестиваля запланирован «Студенческий концерт», а во второй — гала-концерт «Связь поколений». Гости мероприятия смогут услышать песни основателя «Ильменки», барда Олега Митяева, радиоведущего Николая Гринько и других. Об этом URA.RU сообщают в пресс-службе фонда Олега Митяева. «В 2025 году Зимний Ильменский фестиваль пройдет на двух площадках. 24 января в 15:00 — „Студенческий концерт“ в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете. 25 января в 18:00 — гала-концерт „Связь поколений“ в Концертном зале имени Прокофьева», — заявили в пресс-службе. На первом концерте прозвучат песни барда Олега Митяева, лидера группы Green Band, радиоведущего Николая Гринько, ансамбля «Джаз-отель» и музыкального дуэта из Казахстана. Гала-концерт «Связь поколений» предложит зрителям сочетание бардовской песни и джаза. В концерте примут участие народные артисты и молодые исполнители, среди которых Галина Хомчик, ансамбли «Ирония Судьбы» и «Уральский Диксиленд Игоря Бурко» и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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