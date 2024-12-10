Зимний Ильменский фестиваль проведут в Челябинске 24 и 25 января. В первый день фестиваля запланирован «Студенческий концерт», а во второй — гала-концерт «Связь поколений». Гости мероприятия смогут услышать песни основателя «Ильменки», барда Олега Митяева, радиоведущего Николая Гринько и других. Об этом URA.RU сообщают в пресс-службе фонда Олега Митяева.
«В 2025 году Зимний Ильменский фестиваль пройдет на двух площадках. 24 января в 15:00 — „Студенческий концерт“ в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете. 25 января в 18:00 — гала-концерт „Связь поколений“ в Концертном зале имени Прокофьева», — заявили в пресс-службе.
На первом концерте прозвучат песни барда Олега Митяева, лидера группы Green Band, радиоведущего Николая Гринько, ансамбля «Джаз-отель» и музыкального дуэта из Казахстана. Гала-концерт «Связь поколений» предложит зрителям сочетание бардовской песни и джаза. В концерте примут участие народные артисты и молодые исполнители, среди которых Галина Хомчик, ансамбли «Ирония Судьбы» и «Уральский Диксиленд Игоря Бурко» и другие.
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