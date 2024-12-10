Челябинского контрактника, трижды оставившего часть, отправили в колонию

10 декабря 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Военнослужащий трижды самовольно покинул часть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военнослужащего контрактной основы из Челябинской области, который трижды покинул место службы, отправили в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, мужчина проведет за решеткой шесть лет. «Военный суд признал рядового виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 3.1 статьи 337 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Военнослужащий трижды оставлял место службы в период с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года. Отдыхая от обязанностей, он проводил время с супругой в Златоусте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащего контрактной основы из Челябинской области, который трижды покинул место службы, отправили в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, мужчина проведет за решеткой шесть лет. «Военный суд признал рядового виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 3.1 статьи 337 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Военнослужащий трижды оставлял место службы в период с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года. Отдыхая от обязанностей, он проводил время с супругой в Златоусте.