Челябинского контрактника, трижды оставившего часть, отправили в колонию

Военнослужащего контрактной основы из Челябинской области, который трижды покинул место службы, отправили в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, мужчина проведет за решеткой шесть лет.
«Военный суд признал рядового виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 3.1 статьи 337 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Военнослужащий трижды оставлял место службы в период с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года. Отдыхая от обязанностей, он проводил время с супругой в Златоусте.
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