Дочка «Сургутнефтегаза» судится с властями из-за заправки в Великом Новгороде

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«Сургутнефтегаз» может лишиться АЗС в Великом Новгороде
«Сургутнефтегаз» может лишиться АЗС в Великом Новгороде Фото:

Компания «Новгороднефтепродукт», дочернее общество компании «Сургутнефтегаз» (нефтяная компания из ХМАО), подала иск против властей Великого Новгорода, оспаривая изъятие земельного участка с автозаправочной станцией. Имущество решили забрать из-за реконструкции городской транспортной развязки.

«ООО „Новгороднефтепродукт“ обратилось в арбитражный суд Новгородской области с заявлением к администрации Великого Новгорода о признании недействительным постановления „Об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости для муниципальных нужд“», — указано в судебном документе, который есть в распоряжении URA.RU. Арбитраж приостановил дело, поскольку аналогичный спор рассматривается Новгородским районным судом. Процесс возобновят после вынесения судебного решения по административному делу.

В судебных документах идет речь о постановлении властей, датированном августом 2024 года. Документ определил планировку участка, на котором находится АЗС № 15 «Сургутнефтегаза». «Администрация Великого Новгорода постановляет изъять в целях реконструкции линейного объекта участка улично-дорожной сети — транспортной развязки на пересечении Колмовской набережной и Великой улицы — земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости: объект дорожного сервиса, принадлежащий на праве собственности ООО „Новгороднефтепродукт“, а также автозаправочную станцию АЗС № 15 площадью застройки 1210,7 кв. м», — указано в постановлении на официальном сайте мэрии Великого Новгорода.

Участок и заправку необходимо передать до августа 2027 года, до этого власти обязаны провести оценку стоимости имущества и согласовать условия с владельцем. Однако «Новгороднефтепродукт» не согласился с результатами определения цены объектов. Компания подала второй иск, требуя признать отчет об оценке недостоверным. Судебное заседание по этому делу состоится в начале следующего года.

URA.RU направило запросы властям Великого Новгорода и ООО «Новгороднефтепродукт» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз»» распродает заброшенные автозаправочные станции. По словам представителя компании, АЗС расположены на федеральных трассах в Тверской и Новгородской областях.

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Компания «Новгороднефтепродукт», дочернее общество компании «Сургутнефтегаз» (нефтяная компания из ХМАО), подала иск против властей Великого Новгорода, оспаривая изъятие земельного участка с автозаправочной станцией. Имущество решили забрать из-за реконструкции городской транспортной развязки. «ООО „Новгороднефтепродукт“ обратилось в арбитражный суд Новгородской области с заявлением к администрации Великого Новгорода о признании недействительным постановления „Об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости для муниципальных нужд“», — указано в судебном документе, который есть в распоряжении URA.RU. Арбитраж приостановил дело, поскольку аналогичный спор рассматривается Новгородским районным судом. Процесс возобновят после вынесения судебного решения по административному делу. В судебных документах идет речь о постановлении властей, датированном августом 2024 года. Документ определил планировку участка, на котором находится АЗС № 15 «Сургутнефтегаза». «Администрация Великого Новгорода постановляет изъять в целях реконструкции линейного объекта участка улично-дорожной сети — транспортной развязки на пересечении Колмовской набережной и Великой улицы — земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости: объект дорожного сервиса, принадлежащий на праве собственности ООО „Новгороднефтепродукт“, а также автозаправочную станцию АЗС № 15 площадью застройки 1210,7 кв. м», — указано в постановлении на официальном сайте мэрии Великого Новгорода. Участок и заправку необходимо передать до августа 2027 года, до этого власти обязаны провести оценку стоимости имущества и согласовать условия с владельцем. Однако «Новгороднефтепродукт» не согласился с результатами определения цены объектов. Компания подала второй иск, требуя признать отчет об оценке недостоверным. Судебное заседание по этому делу состоится в начале следующего года. URA.RU направило запросы властям Великого Новгорода и ООО «Новгороднефтепродукт» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз»» распродает заброшенные автозаправочные станции. По словам представителя компании, АЗС расположены на федеральных трассах в Тверской и Новгородской областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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