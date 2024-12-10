Дочка «Сургутнефтегаза» судится с властями из-за заправки в Великом Новгороде

Компания «Новгороднефтепродукт», дочернее общество компании «Сургутнефтегаз» (нефтяная компания из ХМАО), подала иск против властей Великого Новгорода, оспаривая изъятие земельного участка с автозаправочной станцией. Имущество решили забрать из-за реконструкции городской транспортной развязки.
«ООО „Новгороднефтепродукт“ обратилось в арбитражный суд Новгородской области с заявлением к администрации Великого Новгорода о признании недействительным постановления „Об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости для муниципальных нужд“», — указано в судебном документе, который есть в распоряжении URA.RU. Арбитраж приостановил дело, поскольку аналогичный спор рассматривается Новгородским районным судом. Процесс возобновят после вынесения судебного решения по административному делу.
В судебных документах идет речь о постановлении властей, датированном августом 2024 года. Документ определил планировку участка, на котором находится АЗС № 15 «Сургутнефтегаза». «Администрация Великого Новгорода постановляет изъять в целях реконструкции линейного объекта участка улично-дорожной сети — транспортной развязки на пересечении Колмовской набережной и Великой улицы — земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости: объект дорожного сервиса, принадлежащий на праве собственности ООО „Новгороднефтепродукт“, а также автозаправочную станцию АЗС № 15 площадью застройки 1210,7 кв. м», — указано в постановлении на официальном сайте мэрии Великого Новгорода.
Участок и заправку необходимо передать до августа 2027 года, до этого власти обязаны провести оценку стоимости имущества и согласовать условия с владельцем. Однако «Новгороднефтепродукт» не согласился с результатами определения цены объектов. Компания подала второй иск, требуя признать отчет об оценке недостоверным. Судебное заседание по этому делу состоится в начале следующего года.
URA.RU направило запросы властям Великого Новгорода и ООО «Новгороднефтепродукт» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз»» распродает заброшенные автозаправочные станции. По словам представителя компании, АЗС расположены на федеральных трассах в Тверской и Новгородской областях.
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