Зеленский объяснил, почему не может признать Крым и Донбасс российскими

Украиский лидер Владимир Зеленский заявил, что не может юридически признать российскими Крым, Донбасс и другие территории, освобожденные РФ. По его словам, это приведет к расколу внутри страны.
«Мы не можем ... юридически признать их [регионы, освобожденные РФ] как российские территории, согласно конституции и законодательству. Внутри страны это приведет к расколу Украины и украинского общества», — заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу CBN News. По его словам, он не собирается признавать территории российскими, но не отрицает, что некоторые вопросы невозможно решить, кроме как дипломатическим путем.
Россия изначально давала понять, что готова к переговорам с Украиной. Однако Зеленский изначально выступал против, даже запрещая переговоры на юридическом уровне у себя в стране. Далее позиция украинского главы менялась. Он заявлял, что Украина будет готова к переговорам, когда российские войска покинут освобожденные территории, вернувшись к границам 2022 года. Затем Зеленский подтвердил, что не сможет вернуть Крым военным путем.
Главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк 11 декабря заявил, что Украина готова на переговоры с Россией. Однако он заявил, что простого решения ожидать не стоит.
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