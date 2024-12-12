Вице-мэр Екатеринбурга связал дефицит водителей со стройкой «путинского автобана»

Замглавы Екатеринбурга: дефицит водителей случился из-за оттока на стройку М-12

12 декабря 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

В течение двух лет власти ожидают пополнения кадров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге сохраняется дефицит водителей общественного транспорта из-за оттока кадров на строительство федеральной трассы М-12 из Казани в уральскую столицу. Однако власти уверены в возвращении рабочих после завершения стройки возле города. Об этом рассказал вице-мэр по финансам Андрей Корюков. «Очень большой дефицит водителей. Рядом с нами проходит федеральная стройка, федеральная трасса от Казани до Екатеринбурга, от Екатеринбурга до Тюмени. И, конечно, она отвлекает достаточно большое количество водителей. Но мы сегодня понимаем, что год-два, и стройка закончится, она уйдет дальше, будет неэффективно ездить, и люди обратно вернутся в город», — пояснил Корюков в эфире ОТВ. По его словам, в городе предлагают специалистам достаточно высокие зарплаты, но при этом нехватка рабочей силы присутствует. «По механизаторам, водителям мы испытываем большой дефицит», — заключил чиновник. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге растет дефицит водителей автобусов. В начале 2024 года предприятие «Гортранс» искало 357 специалистов. К ноябрю эта цифра выросла до 363. За аналогичный период их средние зарплаты увеличились с 61711 до 96640 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге сохраняется дефицит водителей общественного транспорта из-за оттока кадров на строительство федеральной трассы М-12 из Казани в уральскую столицу. Однако власти уверены в возвращении рабочих после завершения стройки возле города. Об этом рассказал вице-мэр по финансам Андрей Корюков. «Очень большой дефицит водителей. Рядом с нами проходит федеральная стройка, федеральная трасса от Казани до Екатеринбурга, от Екатеринбурга до Тюмени. И, конечно, она отвлекает достаточно большое количество водителей. Но мы сегодня понимаем, что год-два, и стройка закончится, она уйдет дальше, будет неэффективно ездить, и люди обратно вернутся в город», — пояснил Корюков в эфире ОТВ. По его словам, в городе предлагают специалистам достаточно высокие зарплаты, но при этом нехватка рабочей силы присутствует. «По механизаторам, водителям мы испытываем большой дефицит», — заключил чиновник. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге растет дефицит водителей автобусов. В начале 2024 года предприятие «Гортранс» искало 357 специалистов. К ноябрю эта цифра выросла до 363. За аналогичный период их средние зарплаты увеличились с 61711 до 96640 рублей.