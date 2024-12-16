В Кремле отказались комментировать сообщение о гибели военных КНДР под Курском

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В Кремле не комментируют утверждения Киева о якобы гибели военных КНДР под Курском
В Кремле не комментируют утверждения Киева о якобы гибели военных КНДР под Курском Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле не стали комментировать заявления Украины о якобы смерти военных КНДР в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов на эту тему в военное ведомство. 

«Это вопрос к Минобороны», — ответил Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла. Информацию о якобы гибели военных из КНДР комментировать не стал.

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В Кремле не стали комментировать заявления Украины о якобы смерти военных КНДР в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов на эту тему в военное ведомство.  «Это вопрос к Минобороны», — ответил Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла. Информацию о якобы гибели военных из КНДР комментировать не стал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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