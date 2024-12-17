Ущерб Минобороны от «грязинских» сухпайков превысил миллиард рублей

Министерство обороны РФ потерпело ущерб на сумму не менее 1,3 млрд рублей из-за поставок некачественных армейских сухпайков от Грязинского пищевого комбината. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Минобороны, которое признано по этому делу о растрате потерпевшим, причинен ущерб на сумму не менее 1,3 млрд рублей. В оборонном ведомстве могут заявить гражданский иск к обвиняемым. Это будет решено после завершения расследования», — заявил собеседник агентству ТАСС. Представитель правоохранительных органов подчеркнул, что после завершения расследования Минобороны может подать гражданский иск против обвиняемых.
Следствие установило, что часть украденных средств была изъята или арестована на счетах фигурантов дела. Отдельно указывается, что у одного из обвиняемых, Валерия Ковалевича, были изъяты два млн рублей, которые он утверждает как личные сбережения.
Фигурантами по делу стали топ-менеджеры АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Их арестовали 20 апреля. По версии следствия, стоимость контрактов, которые были заключены между предприятием и Минобороны, была заведомо завышена, а качество продуктов не соответствовало условиям, прописанным в контракте. В рамках этого же дела проходит генерал армии Дмитрий Булгаков, он обвиняется в лоббировании интересов ГПК с использованием служебного положения.
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