День подразделений собственной безопасности МВД: история праздника

Ежегодно 18 декабря в России отмечается профессиональный праздник — День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Этот праздник подчеркивает важность и необходимость службы, которая обеспечивает чистоту рядов полиции, защищает сотрудников МВД от криминальных посягательств и противодействует коррупции в правоохранительных органах. Подробнее об истории праздника, традициях и значении — в материале URA.RU.
История праздника
Днем создания подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ считается 18 декабря 1995 года, когда Указом Президента России № 954 было создано Управление собственной безопасности Министерства внутренних дел РФ. Однако история этой службы уходит корнями в советское прошлое.
Еще в 1934 году в структуре НКВД СССР появился аппарат особо уполномоченного, в обязанности которого входили проверка и расследование дел о сотрудниках ведомства. С 1941 по 1947 год функционировала Особая инспекция отдела кадров НКВД СССР, а затем были созданы самостоятельные Особые инспекции, состоявшие из оперуполномоченных и следователей.
В 1957 году Особые инспекции были переименованы в Инспекции по личному составу, задачами которых стали проверка жалоб на работников МВД и производство дознания по делам о преступлениях сотрудников. И только в 1995 году служба собственной безопасности приобрела современный вид и функции.
Задачи и значение службы собственной безопасности
Спустя почти три десятилетия после своего создания, подразделения собственной безопасности органов внутренних дел России играют ключевую роль в обеспечении эффективной работы всей системы МВД. Сейчас перед службой стоят следующие основные задачи:
- Выявление, пресечение и раскрытие преступлений и правонарушений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел, в том числе коррупционной направленности.
- Организация государственной защиты сотрудников МВД и членов их семей от преступных посягательств в связи со служебной деятельностью.
- Предотвращение проникновения в ряды МВД лиц, преследующих противоправные цели.
- Обеспечение собственной безопасности полиции, выявление и нейтрализация внутренних угроз.
В современных реалиях, когда вопросы коррупции и злоупотребления полномочиями в правоохранительных органах стоят особенно остро, роль подразделений собственной безопасности трудно переоценить. Своей деятельностью они не только защищают честь мундира и поддерживают доверие граждан к полиции, но и создают условия для безопасной и эффективной службы самих сотрудников МВД.
Традиции празднования Дня подразделений собственной безопасности
Несмотря на то, что 18 декабря не является выходным днем, этот профессиональный праздник отмечается по всей России. В День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел руководство Главного управления собственной безопасности МВД России поздравляет действующих сотрудников и ветеранов службы, вручает награды и грамоты особо отличившимся.
В территориальных органах МВД также проходят торжественные мероприятия, на которых чествуют лучших сотрудников подразделений собственной безопасности. Нередко в этот день организуются круглые столы и конференции, посвященные актуальным вопросам противодействия коррупции и обеспечения законности в деятельности органов внутренних дел.
По сложившейся традиции, 18 декабря сотрудники подразделений собственной безопасности принимают поздравления от коллег из других служб и подразделений МВД, а также от представителей власти и общественности. Этот праздник — еще один повод выразить признательность тем, кто стоит на страже чести и достоинства российской полиции.
Перспективы развития службы собственной безопасности МВД России
В 2024 году служба собственной безопасности органов внутренних дел России продолжает совершенствоваться и адаптироваться к новым вызовам и угрозам. Одним из приоритетных направлений деятельности подразделений остается противодействие коррупции в рядах полиции, в том числе выявление и пресечение фактов взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями и других должностных преступлений.
Особое внимание уделяется профилактической работе, направленной на предотвращение правонарушений со стороны сотрудников МВД. Регулярно проводятся мероприятия по правовому просвещению и формированию у личного состава нетерпимости к любым противоправным действиям.
В планах службы собственной безопасности на ближайшие годы — дальнейшее укрепление взаимодействия с другими подразделениями МВД, правоохранительными органами и институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции и защиты прав сотрудников полиции. Ведь только объединив усилия, можно эффективно решать задачи по обеспечению законности и правопорядка в нашей стране.
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