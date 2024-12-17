День подразделений собственной безопасности МВД: история праздника

День подразделений собственной безопасности МВД отмечается 18 декабря
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День подразделений собственной безопасности МВД отмечается 18 декабря
День подразделений собственной безопасности МВД отмечается 18 декабря Фото:

Ежегодно 18 декабря в России отмечается профессиональный праздник — День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Этот праздник подчеркивает важность и необходимость службы, которая обеспечивает чистоту рядов полиции, защищает сотрудников МВД от криминальных посягательств и противодействует коррупции в правоохранительных органах. Подробнее об истории праздника, традициях и значении — в материале URA.RU.

История праздника

Днем создания подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ считается 18 декабря 1995 года, когда Указом Президента России № 954 было создано Управление собственной безопасности Министерства внутренних дел РФ. Однако история этой службы уходит корнями в советское прошлое.

Еще в 1934 году в структуре НКВД СССР появился аппарат особо уполномоченного, в обязанности которого входили проверка и расследование дел о сотрудниках ведомства. С 1941 по 1947 год функционировала Особая инспекция отдела кадров НКВД СССР, а затем были созданы самостоятельные Особые инспекции, состоявшие из оперуполномоченных и следователей.

В 1957 году Особые инспекции были переименованы в Инспекции по личному составу, задачами которых стали проверка жалоб на работников МВД и производство дознания по делам о преступлениях сотрудников. И только в 1995 году служба собственной безопасности приобрела современный вид и функции.

Задачи и значение службы собственной безопасности

Дата праздника была установлена 28 сентября 2000 года в соответствии с приказом №998 министерства внутренних дел России
Дата праздника была установлена 28 сентября 2000 года в соответствии с приказом №998 министерства внутренних дел России
Фото:

Спустя почти три десятилетия после своего создания, подразделения собственной безопасности органов внутренних дел России играют ключевую роль в обеспечении эффективной работы всей системы МВД. Сейчас перед службой стоят следующие основные задачи:

  1. Выявление, пресечение и раскрытие преступлений и правонарушений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел, в том числе коррупционной направленности.
  2. Организация государственной защиты сотрудников МВД и членов их семей от преступных посягательств в связи со служебной деятельностью.
  3. Предотвращение проникновения в ряды МВД лиц, преследующих противоправные цели.
  4. Обеспечение собственной безопасности полиции, выявление и нейтрализация внутренних угроз.

В современных реалиях, когда вопросы коррупции и злоупотребления полномочиями в правоохранительных органах стоят особенно остро, роль подразделений собственной безопасности трудно переоценить. Своей деятельностью они не только защищают честь мундира и поддерживают доверие граждан к полиции, но и создают условия для безопасной и эффективной службы самих сотрудников МВД.

Традиции празднования Дня подразделений собственной безопасности

Несмотря на то, что 18 декабря не является выходным днем, этот профессиональный праздник отмечается по всей России. В День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел руководство Главного управления собственной безопасности МВД России поздравляет действующих сотрудников и ветеранов службы, вручает награды и грамоты особо отличившимся.

В территориальных органах МВД также проходят торжественные мероприятия, на которых чествуют лучших сотрудников подразделений собственной безопасности. Нередко в этот день организуются круглые столы и конференции, посвященные актуальным вопросам противодействия коррупции и обеспечения законности в деятельности органов внутренних дел.

По сложившейся традиции, 18 декабря сотрудники подразделений собственной безопасности принимают поздравления от коллег из других служб и подразделений МВД, а также от представителей власти и общественности. Этот праздник — еще один повод выразить признательность тем, кто стоит на страже чести и достоинства российской полиции.

Перспективы развития службы собственной безопасности МВД России

Главной функцией подразделений собственной безопасности является противодействие коррупции в органах внутренних дел
Главной функцией подразделений собственной безопасности является противодействие коррупции в органах внутренних дел
Фото:

В 2024 году служба собственной безопасности органов внутренних дел России продолжает совершенствоваться и адаптироваться к новым вызовам и угрозам. Одним из приоритетных направлений деятельности подразделений остается противодействие коррупции в рядах полиции, в том числе выявление и пресечение фактов взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями и других должностных преступлений.

Особое внимание уделяется профилактической работе, направленной на предотвращение правонарушений со стороны сотрудников МВД. Регулярно проводятся мероприятия по правовому просвещению и формированию у личного состава нетерпимости к любым противоправным действиям.

В планах службы собственной безопасности на ближайшие годы — дальнейшее укрепление взаимодействия с другими подразделениями МВД, правоохранительными органами и институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции и защиты прав сотрудников полиции. Ведь только объединив усилия, можно эффективно решать задачи по обеспечению законности и правопорядка в нашей стране.

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Ежегодно 18 декабря в России отмечается профессиональный праздник — День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Этот праздник подчеркивает важность и необходимость службы, которая обеспечивает чистоту рядов полиции, защищает сотрудников МВД от криминальных посягательств и противодействует коррупции в правоохранительных органах. Подробнее об истории праздника, традициях и значении — в материале URA.RU. История праздника Днем создания подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ считается 18 декабря 1995 года, когда Указом Президента России № 954 было создано Управление собственной безопасности Министерства внутренних дел РФ. Однако история этой службы уходит корнями в советское прошлое. Еще в 1934 году в структуре НКВД СССР появился аппарат особо уполномоченного, в обязанности которого входили проверка и расследование дел о сотрудниках ведомства. С 1941 по 1947 год функционировала Особая инспекция отдела кадров НКВД СССР, а затем были созданы самостоятельные Особые инспекции, состоявшие из оперуполномоченных и следователей. В 1957 году Особые инспекции были переименованы в Инспекции по личному составу, задачами которых стали проверка жалоб на работников МВД и производство дознания по делам о преступлениях сотрудников. И только в 1995 году служба собственной безопасности приобрела современный вид и функции. Задачи и значение службы собственной безопасности Спустя почти три десятилетия после своего создания, подразделения собственной безопасности органов внутренних дел России играют ключевую роль в обеспечении эффективной работы всей системы МВД. Сейчас перед службой стоят следующие основные задачи: В современных реалиях, когда вопросы коррупции и злоупотребления полномочиями в правоохранительных органах стоят особенно остро, роль подразделений собственной безопасности трудно переоценить. Своей деятельностью они не только защищают честь мундира и поддерживают доверие граждан к полиции, но и создают условия для безопасной и эффективной службы самих сотрудников МВД. Традиции празднования Дня подразделений собственной безопасности Несмотря на то, что 18 декабря не является выходным днем, этот профессиональный праздник отмечается по всей России. В День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел руководство Главного управления собственной безопасности МВД России поздравляет действующих сотрудников и ветеранов службы, вручает награды и грамоты особо отличившимся. В территориальных органах МВД также проходят торжественные мероприятия, на которых чествуют лучших сотрудников подразделений собственной безопасности. Нередко в этот день организуются круглые столы и конференции, посвященные актуальным вопросам противодействия коррупции и обеспечения законности в деятельности органов внутренних дел. По сложившейся традиции, 18 декабря сотрудники подразделений собственной безопасности принимают поздравления от коллег из других служб и подразделений МВД, а также от представителей власти и общественности. Этот праздник — еще один повод выразить признательность тем, кто стоит на страже чести и достоинства российской полиции. Перспективы развития службы собственной безопасности МВД России В 2024 году служба собственной безопасности органов внутренних дел России продолжает совершенствоваться и адаптироваться к новым вызовам и угрозам. Одним из приоритетных направлений деятельности подразделений остается противодействие коррупции в рядах полиции, в том числе выявление и пресечение фактов взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями и других должностных преступлений. Особое внимание уделяется профилактической работе, направленной на предотвращение правонарушений со стороны сотрудников МВД. Регулярно проводятся мероприятия по правовому просвещению и формированию у личного состава нетерпимости к любым противоправным действиям. В планах службы собственной безопасности на ближайшие годы — дальнейшее укрепление взаимодействия с другими подразделениями МВД, правоохранительными органами и институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции и защиты прав сотрудников полиции. Ведь только объединив усилия, можно эффективно решать задачи по обеспечению законности и правопорядка в нашей стране.
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