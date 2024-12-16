Свердловчане задолжали почти 290 миллионов рублей за газ

Жители Свердловской области задолжали 289,8 миллиона рублей за газ на начало декабря 2024 года. Из этой суммы 84,7 млн рублей — просроченная более двух месяцев. По сравнению с прошлым годом, долг увеличился на 13%, что равняется 33,5 млн рублей, рассказали в пресс-службе АО «Газэкс».
«Самая сложная ситуация сложилась в Западном округе (Первоуральск, Арамиль, Красноуфимск, Полевской, Ревда), жители которого задолжали за голубое топливо почти 115 млн рублей», — пояснили газовики. В Южном (Каменск-Уральский, Сухой Лог, Богданович, Камышлов, Талица) и Горнозаводском (Нижний Тагил и пригород, Верхняя и Нижняя Салда, Качканар, Красноуральск, Кировград) округах долг составил 87,6 и 65,7 млн рублей соответственно.
Лучше всех платят по счетам жители Северного округа (Серов, Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск, Ивдель). Здесь общая задолженность составила всего 21,6 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что с 1 июля 2025 года в Свердловской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ. В каждом муниципалитете они будут свои, предельный размер индексации местные власти еще согласовывают. Шаг называют вынужденным — коммунальная инфраструктура в регионе изношена на 80%, в 90-е и 2000-е ее не ремонтировали, поэтому, если цены не поднять, вода и тепло просто не дойдут до свердловчан.
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