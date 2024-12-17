Новый состав Общественной палаты начали формировать в Челябинске

17 декабря 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Депутаты гордумы 17 декабря утвердили первых представителей Общественной палаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске депутаты гордумы начали формировать новый состав Общественной палаты. Об этом 17 декабря с заседания сообщил корреспондент URA.RU. «Начато формирование нового состава Общественной палаты города Челябинска. Всего в ней будет работать 27 человек», — уточнил корреспондент URA.RU. Депутаты гордумы 17 декабря утвердили первых девять представителей. В состав Общественной палаты Челябинска войдут: Елена Бетехтина, директор детской школы искусств имени Аристова;

Светлана Битюкова, директор центра обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска по Центральному району;

Александр Драганер, директор Городского сада имени Пушкина;

Александр Кокшин, председатель Совета ветеранов УМВД по городу Челябинску, полковник милиции в отставке;

Дмитрий Тарасов, главный врач городской клинической больницы №1 города Челябинска;

Анна Таскаева, главный научный сотрудник, заведующий кафедрой иностранных языков ЮУрГИИ имени Чайковского;

Альберт Чомаев, участник специальной военной операции;

Александр Шайхисламов, директор Дворца детского творчества города Челябинска;

Денис Ярцев, призер чемпионатов мира, создатель детской школы дзюдо в Челябинске. Выборы в городскую думу Челябинска прошли 7—8 сентября. «Единая Россия» получила 31 из 37 мест, на втором месте «Справедливая Россия». По одному «списочнику» провели в думу ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске депутаты гордумы начали формировать новый состав Общественной палаты. Об этом 17 декабря с заседания сообщил корреспондент URA.RU. «Начато формирование нового состава Общественной палаты города Челябинска. Всего в ней будет работать 27 человек», — уточнил корреспондент URA.RU. Депутаты гордумы 17 декабря утвердили первых девять представителей. В состав Общественной палаты Челябинска войдут: Выборы в городскую думу Челябинска прошли 7—8 сентября. «Единая Россия» получила 31 из 37 мест, на втором месте «Справедливая Россия». По одному «списочнику» провели в думу ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди».