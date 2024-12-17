Новый состав Общественной палаты начали формировать в Челябинске

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Заседание гордумы. Челябинск, матвеев кирилл, лошкин алексей, буяков сергей
Депутаты гордумы 17 декабря утвердили первых представителей Общественной палаты Фото:

В Челябинске депутаты гордумы начали формировать новый состав Общественной палаты. Об этом 17 декабря с заседания сообщил корреспондент URA.RU.

«Начато формирование нового состава Общественной палаты города Челябинска. Всего в ней будет работать 27 человек», — уточнил корреспондент URA.RU. Депутаты гордумы 17 декабря утвердили первых девять представителей.

В состав Общественной палаты Челябинска войдут:

  • Елена Бетехтина, директор детской школы искусств имени Аристова;
  • Светлана Битюкова, директор центра обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска по Центральному району;
  • Александр Драганер, директор Городского сада имени Пушкина;
  • Александр Кокшин, председатель Совета ветеранов УМВД по городу Челябинску, полковник милиции в отставке;
  • Дмитрий Тарасов, главный врач городской клинической больницы №1 города Челябинска;
  • Анна Таскаева, главный научный сотрудник, заведующий кафедрой иностранных языков ЮУрГИИ имени Чайковского;
  • Альберт Чомаев, участник специальной военной операции;
  • Александр Шайхисламов, директор Дворца детского творчества города Челябинска;
  • Денис Ярцев, призер чемпионатов мира, создатель детской школы дзюдо в Челябинске.

Выборы в городскую думу Челябинска прошли 7—8 сентября. «Единая Россия» получила 31 из 37 мест, на втором месте «Справедливая Россия». По одному «списочнику» провели в думу ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди».

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В Челябинске депутаты гордумы начали формировать новый состав Общественной палаты. Об этом 17 декабря с заседания сообщил корреспондент URA.RU. «Начато формирование нового состава Общественной палаты города Челябинска. Всего в ней будет работать 27 человек», — уточнил корреспондент URA.RU. Депутаты гордумы 17 декабря утвердили первых девять представителей. В состав Общественной палаты Челябинска войдут: Выборы в городскую думу Челябинска прошли 7—8 сентября. «Единая Россия» получила 31 из 37 мест, на втором месте «Справедливая Россия». По одному «списочнику» провели в думу ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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