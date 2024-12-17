Новый состав Общественной палаты начали формировать в Челябинске

В Челябинске депутаты гордумы начали формировать новый состав Общественной палаты. Об этом 17 декабря с заседания сообщил корреспондент URA.RU.
«Начато формирование нового состава Общественной палаты города Челябинска. Всего в ней будет работать 27 человек», — уточнил корреспондент URA.RU. Депутаты гордумы 17 декабря утвердили первых девять представителей.
В состав Общественной палаты Челябинска войдут:
- Елена Бетехтина, директор детской школы искусств имени Аристова;
- Светлана Битюкова, директор центра обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска по Центральному району;
- Александр Драганер, директор Городского сада имени Пушкина;
- Александр Кокшин, председатель Совета ветеранов УМВД по городу Челябинску, полковник милиции в отставке;
- Дмитрий Тарасов, главный врач городской клинической больницы №1 города Челябинска;
- Анна Таскаева, главный научный сотрудник, заведующий кафедрой иностранных языков ЮУрГИИ имени Чайковского;
- Альберт Чомаев, участник специальной военной операции;
- Александр Шайхисламов, директор Дворца детского творчества города Челябинска;
- Денис Ярцев, призер чемпионатов мира, создатель детской школы дзюдо в Челябинске.
Выборы в городскую думу Челябинска прошли 7—8 сентября. «Единая Россия» получила 31 из 37 мест, на втором месте «Справедливая Россия». По одному «списочнику» провели в думу ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди».
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