17 декабря 2024

В Перми появятся две новые автобусные остановки

© Служба новостей «URA.RU»
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Две новые остановки будут обслуживать три автобусных маршрута
Две новые остановки будут обслуживать три автобусных маршрута Фото:

В Перми с 18 декабря у автобусов №7, 49 и 73 появятся новые остановки. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

«Один остановочный пункт появится в микрорайоне Верхняя Курья для маршрутов №7 и №49. Свое название „Закамский бор“ он получил в честь охраняемого природного ландшафта, который находится между микрорайоном Верхняя Курья и комплексом ПНИПУ. Остановка обустроена на перегоне между остановочными пунктами „ДОС“ и „Улица Лабинская“. Это обеспечит транспортную доступность находящейся рядом новой жилой за стройки», — сказано в сообщении. 

Второй остановочный пункт «Отворот на садовые участки» расположится в районе здания №92 по улице Гайвинской. Он будет обслуживаться автобусными маршрутами №49 и №73. Остановка вводится только при следовании из центра города.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми поменяют название остановок «Художественная галерея», «ВНИИБ» и «Школа». До 18 декабря на сайте «Госуслуги» жители города могут проголосовать за новые наименования.

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В Перми с 18 декабря у автобусов №7, 49 и 73 появятся новые остановки. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. «Один остановочный пункт появится в микрорайоне Верхняя Курья для маршрутов №7 и №49. Свое название „Закамский бор“ он получил в честь охраняемого природного ландшафта, который находится между микрорайоном Верхняя Курья и комплексом ПНИПУ. Остановка обустроена на перегоне между остановочными пунктами „ДОС“ и „Улица Лабинская“. Это обеспечит транспортную доступность находящейся рядом новой жилой за стройки», — сказано в сообщении.  Второй остановочный пункт «Отворот на садовые участки» расположится в районе здания №92 по улице Гайвинской. Он будет обслуживаться автобусными маршрутами №49 и №73. Остановка вводится только при следовании из центра города. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми поменяют название остановок «Художественная галерея», «ВНИИБ» и «Школа». До 18 декабря на сайте «Госуслуги» жители города могут проголосовать за новые наименования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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