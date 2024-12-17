В Перми появятся две новые автобусные остановки

В Перми с 18 декабря у автобусов №7, 49 и 73 появятся новые остановки. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
«Один остановочный пункт появится в микрорайоне Верхняя Курья для маршрутов №7 и №49. Свое название „Закамский бор“ он получил в честь охраняемого природного ландшафта, который находится между микрорайоном Верхняя Курья и комплексом ПНИПУ. Остановка обустроена на перегоне между остановочными пунктами „ДОС“ и „Улица Лабинская“. Это обеспечит транспортную доступность находящейся рядом новой жилой за стройки», — сказано в сообщении.
Второй остановочный пункт «Отворот на садовые участки» расположится в районе здания №92 по улице Гайвинской. Он будет обслуживаться автобусными маршрутами №49 и №73. Остановка вводится только при следовании из центра города.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми поменяют название остановок «Художественная галерея», «ВНИИБ» и «Школа». До 18 декабря на сайте «Госуслуги» жители города могут проголосовать за новые наименования.
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