Варяг из Иваново решил возглавить Седьмой кассационный суд в Челябинске

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Заявление Александра Малышкина ВККС РФ рассмотри 24 декабря Фото:

Высшая квалификационная коллегия судей РФ приняла заявку главы Ивановского облсуда Александра Малышкин на конкурс на пост председателя Седьмого кассационного суда в Челябинске. Информация об этом появилась на официальном сайте ВККС.

В 1987 году Малышкин окончил Свердловский юридический институт по специальности «правоведение». В 1987—1988 годах работал стажером Муромского городского суда, с июня 1988 года — судьей Александровского городского суда Владимирской области. В августе 1995 года стал судьей Владимирского облсуда, в 2006 году назначен судьей Верховного Суда РФ, а в феврале — председателем Владимирского областного суда на 6-летний срок полномочий. Сейчас он руководит судом Ивановской области.

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Пермского края, Курганской области, Свердловской области, Тюменской области, Челябинской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Место председателя суда стало вакантным после отставки Сергея Минина, чьи полномочия истекли 24 сентября. Он руководил судом с 2018 года. Врио руководителя стал Борис Горлач.

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ приняла заявку главы Ивановского облсуда Александра Малышкин на конкурс на пост председателя Седьмого кассационного суда в Челябинске. Информация об этом появилась на официальном сайте ВККС. В 1987 году Малышкин окончил Свердловский юридический институт по специальности «правоведение». В 1987—1988 годах работал стажером Муромского городского суда, с июня 1988 года — судьей Александровского городского суда Владимирской области. В августе 1995 года стал судьей Владимирского облсуда, в 2006 году назначен судьей Верховного Суда РФ, а в феврале — председателем Владимирского областного суда на 6-летний срок полномочий. Сейчас он руководит судом Ивановской области. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Пермского края, Курганской области, Свердловской области, Тюменской области, Челябинской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Место председателя суда стало вакантным после отставки Сергея Минина, чьи полномочия истекли 24 сентября. Он руководил судом с 2018 года. Врио руководителя стал Борис Горлач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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