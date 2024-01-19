С огнем боролось 96 пожарных
новость из сюжетаВ центре Челябинска сгорел крупнейший рынок
В Челябинске 19 января загорелся рынок «Восточный город», пожар на котором удалось потушить примерно за 2,5 часа. Огонь, разгоревшийся на площади в 1200 кв метров, в основном был локализован к 19:35 по местному времени. О том, что известно о происшествии и рынке, где стихия уничтожила товары, URA.RU собрало основную информацию.
- В 17:20 стали поступать сообщения о возгорании на вещевом рынке. Вначале огонь распространился на территории в 200 кв метров. За несколько минут на место начали прибывать экипажи МЧС. К 17:47 их количество выросло до восьми. Камеры видеонаблюдения показали существенное задымление.
- Когда площадь пожара увеличилась до 300 кв метров, возгоранию был присвоен третий ранг сложности. К концу тушения пожарные изменили его на высший. Жители ближайших домов сообщали о хлопках. Огонь охватил и территорию рынка, и помещения торгового комплекса «Европа-Азия».
- По информации URA.RU, очаг возгорания находился в помещении второго этажа. Там вели ремонт, и площади не использовались. Замруководителя пресс-службы МЧС Владимир Пахомов уточнил, что возгорание произошло, когда люди ушли с работы, и на месте никого не было. Установить причины ЧП поможет пожарно-испытательная лаборатория, которая в настоящий момент уже задействована.
- В произошедшем по горячим следам разбирались глава Калининского района Владимир Шамне и прокурор Калининского района Татьяна Полежаева. Руководитель заявила, что по факту возгорания будет проведена проверка. Ситуацию держала на контроле мэр Челябинска Наталья Котова.
- Запах дыма очевидцы ощущали за несколько кварталов от места возгорания. О запахе сообщали прохожие в районе площади Революции. Была перекрыта улица Братьев Кашириных.
- Тушили огонь не только с помощью гидрантов, но и водой из реки Миасс, которая протекает поблизости. Кроме пожарных и спасателей на месте дежурили экипажи скорой помощи. К концу тушения на месте работали 96 человек и 36 единиц техники. Порядок поддерживали подразделения МВД и Росгвардии.
- Угрозу распространения пожара, по сообщению пресс-службы ГУ МЧС по региону, к 20:36 ликвидировали полностью. Для замеров воздуха на месте работает лаборатория от Роспотребнадзора по региону. Периметр пожара обследуется при помощи беспилотников.
- Рынок принадлежит УРК «Планета Восток». Собственниками компании являются Сергей и Валентин Бескровный (отец и сын), Виталий Субачев, Леонид Станковский и Игорь Шунайлов.
Трансляцию с места событий вело URA.RU. В данное время данные о пострадавших и причиненном ущербе уточняются.
Пожару присвоили высший ранг сложности
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.