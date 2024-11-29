29 ноября 2024

Под Челябинском пять человек пострадали в устроенной BMW аварии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Аварии. Челябинск., бмв, дтп, разбитый автомобиль, авария
Водитель немецкой машины пошел на обгон и не справился с управлением (архивное фото) Фото:

На трассе в Аргаяшском районе Челябинской области 30 ноября произошло столкновение трех машин. По предварительной информации, виновником стал водитель BMW. В результате аварии пострадали пять человек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

«На автодороге Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым водитель автомобиля BMW, по предварительным данным, не справился с управлением при совершении обгона. Он допустил столкновение с попутно двигавшимся Renault Kaptur, который выехал на полосу встречного движения и врезался в Renault Logan», — рассказали в областном главке МВД.

В результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей. Их доставили в медучреждения. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют подробности случившегося.

Как URA.RU сообщало ранее, в Челябинске пьяный бизнесмен на BMW влетел в толпу пешеходов в Челябинске. Пострадали пятеро, в том числе годовалый ребенок.

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На трассе в Аргаяшском районе Челябинской области 30 ноября произошло столкновение трех машин. По предварительной информации, виновником стал водитель BMW. В результате аварии пострадали пять человек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону. «На автодороге Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым водитель автомобиля BMW, по предварительным данным, не справился с управлением при совершении обгона. Он допустил столкновение с попутно двигавшимся Renault Kaptur, который выехал на полосу встречного движения и врезался в Renault Logan», — рассказали в областном главке МВД. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей. Их доставили в медучреждения. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют подробности случившегося. Как URA.RU сообщало ранее, в Челябинске пьяный бизнесмен на BMW влетел в толпу пешеходов в Челябинске. Пострадали пятеро, в том числе годовалый ребенок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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