В МЧС озвучили причину пожара на челябинском рынке «Восточный город»

22 января 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

После пожара рынок «Восточный город» закрыт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В центре Челябинска сгорел крупнейший рынок Пожар на рынке «Восточный город» произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Об этом сообщили в главке МЧС по Челябинской области 22 января. «На месте резонансного пожара на рынке „Восточный город“ отработали специалисты Испытательной пожарной лаборатории и органов дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску. По результатам обследования места ЧП будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая поможет установить все обстоятельства и причину происшествия. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования», — сообщили в пресс-службе ведомства. Таким образом, в МЧС подтвердили информацию источника URA.RU, что причиной пожара стало короткое замыкание. Крупный пожар на рынке «Восточный город» в Челябинске произошел вечером 19 января. Из здания рынка эвакуировалось 300 человек. Тушили пожар 215 человек и 71 единица техники.

Пожар на рынке «Восточный город» произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Об этом сообщили в главке МЧС по Челябинской области 22 января. «На месте резонансного пожара на рынке „Восточный город“ отработали специалисты Испытательной пожарной лаборатории и органов дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску. По результатам обследования места ЧП будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая поможет установить все обстоятельства и причину происшествия. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования», — сообщили в пресс-службе ведомства. Таким образом, в МЧС подтвердили информацию источника URA.RU, что причиной пожара стало короткое замыкание. Крупный пожар на рынке «Восточный город» в Челябинске произошел вечером 19 января. Из здания рынка эвакуировалось 300 человек. Тушили пожар 215 человек и 71 единица техники.