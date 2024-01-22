В МЧС озвучили причину пожара на челябинском рынке «Восточный город»

Пожар на рынке «Восточный город» произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Об этом сообщили в главке МЧС по Челябинской области 22 января.
«На месте резонансного пожара на рынке „Восточный город“ отработали специалисты Испытательной пожарной лаборатории и органов дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску. По результатам обследования места ЧП будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая поможет установить все обстоятельства и причину происшествия. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Таким образом, в МЧС подтвердили информацию источника URA.RU, что причиной пожара стало короткое замыкание. Крупный пожар на рынке «Восточный город» в Челябинске произошел вечером 19 января. Из здания рынка эвакуировалось 300 человек. Тушили пожар 215 человек и 71 единица техники.
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