В МЧС озвучили причину пожара на челябинском рынке «Восточный город»

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Рынок Восточный город. Челябинск, вещевой рынок, рынок восточный город
После пожара рынок «Восточный город» закрыт Фото:
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В центре Челябинска сгорел крупнейший рынок

Пожар на рынке «Восточный город» произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Об этом сообщили в главке МЧС по Челябинской области 22 января.

«На месте резонансного пожара на рынке „Восточный город“ отработали специалисты Испытательной пожарной лаборатории и органов дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску. По результатам обследования места ЧП будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая поможет установить все обстоятельства и причину происшествия. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, в МЧС подтвердили информацию источника URA.RU, что причиной пожара стало короткое замыкание. Крупный пожар на рынке «Восточный город» в Челябинске произошел вечером 19 января. Из здания рынка эвакуировалось 300 человек. Тушили пожар 215 человек и 71 единица техники.

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Пожар на рынке «Восточный город» произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Об этом сообщили в главке МЧС по Челябинской области 22 января. «На месте резонансного пожара на рынке „Восточный город“ отработали специалисты Испытательной пожарной лаборатории и органов дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску. По результатам обследования места ЧП будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая поможет установить все обстоятельства и причину происшествия. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования», — сообщили в пресс-службе ведомства. Таким образом, в МЧС подтвердили информацию источника URA.RU, что причиной пожара стало короткое замыкание. Крупный пожар на рынке «Восточный город» в Челябинске произошел вечером 19 января. Из здания рынка эвакуировалось 300 человек. Тушили пожар 215 человек и 71 единица техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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