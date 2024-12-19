Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина собрала депутатов и учеников юридических классов, чтобы вместе проследить за «Прямой линией» с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказали в управлении информполитики заксо.
«Это очень важное и уникальное событие в жизни страны, когда граждане могут напрямую взаимодействовать с президентом России и обсуждать ключевые вопросы, касающиеся жизни государства. Конечно, все мы внимательно смотрим за ходом программы. В этом году к нам присоединились и представители подрастающего поколения — те, кто уже через несколько лет займется юридической защитой людей», — сказала Людмила Бабушкина.
По ее словам, участие молодежи в просмотре и обсуждении таких мероприятий помогает им лучше понять политические процессы в стране и формировать собственное видение будущего. Парламентарий отметила важность знакомства подростков с основами функционирования государства и правовой системы.
В настоящее время Путин проводит прямую линию. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!