Спикер заксо Бабушкина привела на «линию» Путина школьников и депутатов. Фото

Спикер заксобрания Бабушкина собрала школьников для просмотра эфира с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники заняли кресла депутатов
Школьники заняли кресла депутатов Фото:

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина собрала депутатов и учеников юридических классов, чтобы вместе проследить за «Прямой линией» с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказали в управлении информполитики заксо.

«Это очень важное и уникальное событие в жизни страны, когда граждане могут напрямую взаимодействовать с президентом России и обсуждать ключевые вопросы, касающиеся жизни государства. Конечно, все мы внимательно смотрим за ходом программы. В этом году к нам присоединились и представители подрастающего поколения — те, кто уже через несколько лет займется юридической защитой людей», — сказала Людмила Бабушкина.

По ее словам, участие молодежи в просмотре и обсуждении таких мероприятий помогает им лучше понять политические процессы в стране и формировать собственное видение будущего. Парламентарий отметила важность знакомства подростков с основами функционирования государства и правовой системы.

В настоящее время Путин проводит прямую линию. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события.

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Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина собрала депутатов и учеников юридических классов, чтобы вместе проследить за «Прямой линией» с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказали в управлении информполитики заксо. «Это очень важное и уникальное событие в жизни страны, когда граждане могут напрямую взаимодействовать с президентом России и обсуждать ключевые вопросы, касающиеся жизни государства. Конечно, все мы внимательно смотрим за ходом программы. В этом году к нам присоединились и представители подрастающего поколения — те, кто уже через несколько лет займется юридической защитой людей», — сказала Людмила Бабушкина. По ее словам, участие молодежи в просмотре и обсуждении таких мероприятий помогает им лучше понять политические процессы в стране и формировать собственное видение будущего. Парламентарий отметила важность знакомства подростков с основами функционирования государства и правовой системы. В настоящее время Путин проводит прямую линию. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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