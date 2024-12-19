Крупный район Екатеринбурга остался без тепла

Жители Уктуса в Екатеринбурге остались без тепла из-за коммунальной аварии

20 декабря 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Без тепла остались жители 150 домов (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге жители района Уктус оказались в непростой ситуации из-за крупной коммунальной аварии, произошедшей на улице Мраморской. В результате инцидента больше 150 домов остались без отопления и горячей воды на целую ночь. Хотя теплоснабжение не полностью прекратилось, температура воды в трубах была значительно снижена, что вызвало серьезные неудобства для жильцов. «В квартирах со вчерашнего дня нет тепла. С утра пришлось включать обогреватели», — пишет E1.ru. По словам жителей, каждую неделю происходят отключения горячей воды из-за проведения ремонтных работ. На улицах Самолетной, Шишимской, Гастелло, Павлодарской, Межевой, а также в переулках Каслинском и Широком дома остались без горячей воды и отопления. Проблема затронула также здания на Прониной, Туристов и Миасской. В Екатеринбургской теплосетевой компании сообщили, что завершили ремонт в 6 утра 20 декабря. Повреждение было обнаружено на трубопроводе диаметром 500 миллиметров, что повлияло на теплоснабжение. Мониторинговые службы быстро отреагировали на проблему и устранили ее. В настоящее время тепло и горячая вода снова подаются в дома горожан в полном объеме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге жители района Уктус оказались в непростой ситуации из-за крупной коммунальной аварии, произошедшей на улице Мраморской. В результате инцидента больше 150 домов остались без отопления и горячей воды на целую ночь. Хотя теплоснабжение не полностью прекратилось, температура воды в трубах была значительно снижена, что вызвало серьезные неудобства для жильцов. «В квартирах со вчерашнего дня нет тепла. С утра пришлось включать обогреватели», — пишет E1.ru. По словам жителей, каждую неделю происходят отключения горячей воды из-за проведения ремонтных работ. На улицах Самолетной, Шишимской, Гастелло, Павлодарской, Межевой, а также в переулках Каслинском и Широком дома остались без горячей воды и отопления. Проблема затронула также здания на Прониной, Туристов и Миасской. В Екатеринбургской теплосетевой компании сообщили, что завершили ремонт в 6 утра 20 декабря. Повреждение было обнаружено на трубопроводе диаметром 500 миллиметров, что повлияло на теплоснабжение. Мониторинговые службы быстро отреагировали на проблему и устранили ее. В настоящее время тепло и горячая вода снова подаются в дома горожан в полном объеме.