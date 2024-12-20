В пермском саду имени Гоголя вырубили деревья

В Перми вырубили деревья в саду имени Гоголя у железной дороги. Это связано со строительством высокой платформы по улице Попова.
«Деревья вырубили в связи со строительством железнодорожной платформы на улице Попова. Проект включает в себя замену зеленых насаждений на участках вдоль железной дороги. Позднее появятся компенсационные посадки»,— пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на администрацию Перми.
Строительство остановочного пункта «Попова» началось в сентябре 2024 года. Завершить его планируют до конца 2025 года. Новая остановка будет оборудована высокой посадочной платформой. Ей будут пользоваться пассажиры электричек кольцевого маршрута и пригородных поездов Горнозаводского направления.
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