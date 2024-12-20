В пермском саду имени Гоголя вырубили деревья

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Деревья в саду имени Гоголя срубили из-за строительства посадочной платформы
Деревья в саду имени Гоголя срубили из-за строительства посадочной платформы Фото:

В Перми вырубили деревья в саду имени Гоголя у железной дороги. Это связано со строительством высокой платформы по улице Попова.

«Деревья вырубили в связи со строительством железнодорожной платформы на улице Попова. Проект включает в себя замену зеленых насаждений на участках вдоль железной дороги. Позднее появятся компенсационные посадки»,— пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на администрацию Перми.

Строительство остановочного пункта «Попова» началось в сентябре 2024 года. Завершить его планируют до конца 2025 года. Новая остановка будет оборудована высокой посадочной платформой. Ей будут пользоваться пассажиры электричек кольцевого маршрута и пригородных поездов Горнозаводского направления. 

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В Перми вырубили деревья в саду имени Гоголя у железной дороги. Это связано со строительством высокой платформы по улице Попова. «Деревья вырубили в связи со строительством железнодорожной платформы на улице Попова. Проект включает в себя замену зеленых насаждений на участках вдоль железной дороги. Позднее появятся компенсационные посадки»,— пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на администрацию Перми. Строительство остановочного пункта «Попова» началось в сентябре 2024 года. Завершить его планируют до конца 2025 года. Новая остановка будет оборудована высокой посадочной платформой. Ей будут пользоваться пассажиры электричек кольцевого маршрута и пригородных поездов Горнозаводского направления. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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