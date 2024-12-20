Свердловский министр получил в АП благодарность от Путина. Фото

Свердловскому министру Смирнову вручили благодарность от президента Путина
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Заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политики в Законодательном собрании. Екатеринбург, смирнов николай
В администрации президента оценили заслуги Смирнова в проекте по формированию комфортной городской среды Фото:

Глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов получил благодарность от президента Владимира Путина за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Награду ему вручил замначальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, церемония прошла в администрации президента.

«Евгений Николаевич Грачев на итоговом совещании по реализации федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“, проводимом МинЖКХ РФ совместно с администрацией президента РФ, вручил министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Борисовичу Смирнову благодарность президента за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Поздравляем!», — сообщается на официальном сайте регионального министерства.

Как ранее сообщало URA.RU, Свердловская область стала лучшей в РФ в области формирования комфортной городской среды. Регион стал победителем первой Всероссийской национальной премии.

Для Николая Смирнова, который возглавляет минЖКХ 13 лет, это далеко не первая награда
Для Николая Смирнова, который возглавляет минЖКХ 13 лет, это далеко не первая награда
Фото:

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Глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов получил благодарность от президента Владимира Путина за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Награду ему вручил замначальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, церемония прошла в администрации президента. «Евгений Николаевич Грачев на итоговом совещании по реализации федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“, проводимом МинЖКХ РФ совместно с администрацией президента РФ, вручил министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Борисовичу Смирнову благодарность президента за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Поздравляем!», — сообщается на официальном сайте регионального министерства. Как ранее сообщало URA.RU, Свердловская область стала лучшей в РФ в области формирования комфортной городской среды. Регион стал победителем первой Всероссийской национальной премии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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