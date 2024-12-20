Глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов получил благодарность от президента Владимира Путина за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Награду ему вручил замначальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, церемония прошла в администрации президента.
«Евгений Николаевич Грачев на итоговом совещании по реализации федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“, проводимом МинЖКХ РФ совместно с администрацией президента РФ, вручил министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Борисовичу Смирнову благодарность президента за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Поздравляем!», — сообщается на официальном сайте регионального министерства.
Как ранее сообщало URA.RU, Свердловская область стала лучшей в РФ в области формирования комфортной городской среды. Регион стал победителем первой Всероссийской национальной премии.
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