Дело осужденного за взятки челябинского экс-замминистра дошло до Верховного суда

20 декабря 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Иван Белавкин надеется на Верховный суд РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Уголовное дело в отношении бывшего первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина прошло через фильтр Верховного суда РФ (ВС РФ). Согласно карточке дела, заседание пройдет 5 февраля 2025 года. «Слушание 05.02.2025. Начало заседания в 10:00. Зал судебных заседаний 4074», — говорится в карточке дела. Жалоба от адвоката Белавкина, Александра Урычева, поступила в ВС РФ в середине октября. В ней он обжаловал решение Центрального райсуда Челябинска от 1 марта 2023 года, которым его подзащитный был приговорен к 13 годам заключения. Перед назначением заседания жалобу изучала судебная коллегия ВС РФ. Материалы прошли фильтр. Новость по теме Сотрудники ФСБ сорвали коллегию челябинского министерства. Фото Белавкин был задержан сотрудниками УФСБ по региону в июне 2021 года. Оперативно-следственные мероприятия тогда сорвали заседание коллегии министерства. Как полагается, сначала замминистра (на тот момент Белавкин еще занимал свою должность) допросили в качестве подозреваемого по делу о получении взяток при строительстве котельной в Бердяуше. Следствие считало, что за деньги он оказывал общее покровительство подрядчику при реализации контракта. После предъявления обвинений он был допрошен в качестве обвиняемого и отправлен в СИЗО, где провел весь срок следствия и суда. Расследование по делу бывшего замминистра шло около полугода. После документы направили в суд для рассмотрения по существу. Стоит отметить, что Белавкин за все время так и не признался в содеянном. У обвинения же хватило улик для признания его виновным. По итогу экс-чиновника отправили в колонию строгого режима на 13 лет. К основному наказанию добавился штраф на сумму 47 млн рублей. В апелляции адвокаты добились смягчения приговора, но оно было несущественным: Белавкину снизили срок в колонии до 12 лет, а штраф снизили до 41 млн рублей. Кассационная инстанция оставила решение в силе. Тогда адвокаты заявили, что будут обращаться в ВС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело в отношении бывшего первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина прошло через фильтр Верховного суда РФ (ВС РФ). Согласно карточке дела, заседание пройдет 5 февраля 2025 года. «Слушание 05.02.2025. Начало заседания в 10:00. Зал судебных заседаний 4074», — говорится в карточке дела. Жалоба от адвоката Белавкина, Александра Урычева, поступила в ВС РФ в середине октября. В ней он обжаловал решение Центрального райсуда Челябинска от 1 марта 2023 года, которым его подзащитный был приговорен к 13 годам заключения. Перед назначением заседания жалобу изучала судебная коллегия ВС РФ. Материалы прошли фильтр. Белавкин был задержан сотрудниками УФСБ по региону в июне 2021 года. Оперативно-следственные мероприятия тогда сорвали заседание коллегии министерства. Как полагается, сначала замминистра (на тот момент Белавкин еще занимал свою должность) допросили в качестве подозреваемого по делу о получении взяток при строительстве котельной в Бердяуше. Следствие считало, что за деньги он оказывал общее покровительство подрядчику при реализации контракта. После предъявления обвинений он был допрошен в качестве обвиняемого и отправлен в СИЗО, где провел весь срок следствия и суда. Расследование по делу бывшего замминистра шло около полугода. После документы направили в суд для рассмотрения по существу. Стоит отметить, что Белавкин за все время так и не признался в содеянном. У обвинения же хватило улик для признания его виновным. По итогу экс-чиновника отправили в колонию строгого режима на 13 лет. К основному наказанию добавился штраф на сумму 47 млн рублей. В апелляции адвокаты добились смягчения приговора, но оно было несущественным: Белавкину снизили срок в колонии до 12 лет, а штраф снизили до 41 млн рублей. Кассационная инстанция оставила решение в силе. Тогда адвокаты заявили, что будут обращаться в ВС РФ.