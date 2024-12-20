Дело осужденного за взятки челябинского экс-замминистра дошло до Верховного суда

Уголовное дело в отношении бывшего первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина прошло через фильтр Верховного суда РФ (ВС РФ). Согласно карточке дела, заседание пройдет 5 февраля 2025 года.
«Слушание 05.02.2025. Начало заседания в 10:00. Зал судебных заседаний 4074», — говорится в карточке дела.
Жалоба от адвоката Белавкина, Александра Урычева, поступила в ВС РФ в середине октября. В ней он обжаловал решение Центрального райсуда Челябинска от 1 марта 2023 года, которым его подзащитный был приговорен к 13 годам заключения. Перед назначением заседания жалобу изучала судебная коллегия ВС РФ. Материалы прошли фильтр.
Белавкин был задержан сотрудниками УФСБ по региону в июне 2021 года. Оперативно-следственные мероприятия тогда сорвали заседание коллегии министерства. Как полагается, сначала замминистра (на тот момент Белавкин еще занимал свою должность) допросили в качестве подозреваемого по делу о получении взяток при строительстве котельной в Бердяуше. Следствие считало, что за деньги он оказывал общее покровительство подрядчику при реализации контракта. После предъявления обвинений он был допрошен в качестве обвиняемого и отправлен в СИЗО, где провел весь срок следствия и суда.
Расследование по делу бывшего замминистра шло около полугода. После документы направили в суд для рассмотрения по существу. Стоит отметить, что Белавкин за все время так и не признался в содеянном. У обвинения же хватило улик для признания его виновным.
По итогу экс-чиновника отправили в колонию строгого режима на 13 лет. К основному наказанию добавился штраф на сумму 47 млн рублей. В апелляции адвокаты добились смягчения приговора, но оно было несущественным: Белавкину снизили срок в колонии до 12 лет, а штраф снизили до 41 млн рублей. Кассационная инстанция оставила решение в силе. Тогда адвокаты заявили, что будут обращаться в ВС РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!