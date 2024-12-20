Президент РФ Владимир Путин наградил главу Кизильского района (Челябинская область) Александра Селезнева. Как следует из подписанного указа, руководитель удостоен почетного звания «Заслуженный работник системы местного самоуправления РФ».
«Указ президента РФ. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник системы местного самоуправления РФ“ Селезневу Александру Борисовичу — главе Кизильского муниципального района», — отмечено в документе.
Награды также получили другие заслуженные граждане. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени были награждены Ирина Егорушкина, Алексей Кобелев и Ольга Яковлева — сотрудники АО «Автомобильный завод 'Урал'». Гендиректор «НОВАТЭК-Автозаправочные комплексы» Вячеслав Смирнов также удостоен этой медали.
Звание «Мать-героиня» получила Дина Мельник. Глава государства отметил женщину за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Артист театра драмы имени Орлова Михаил Гребень стал Заслуженным артистом РФ, а бывший златоустовец, член совета челябинского отделения организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Житников стал обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени за вклад в патриотическое воспитание молодежи.
Контролер станочных и слесарных работ миасского автозавода Валентина Перевалова стала Заслуженным машиностроителем РФ. Ее наградили за большой вклад в развитие машиностроения и многолетний добросовестный труд.
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