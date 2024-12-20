Путин порассуждал о влиянии «не такой» спермы на рождаемость

Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы с рождаемостью в стране не связаны с качеством спермы. Он рассказал про свой диалог с одним из бывших премьеров Японии, который усомнился в качестве спермы у мужчин, назвав ее «какой-то не такой».
«Один из бывших премьеров, мы с ним сидели, саке пили. Он спрашивает: может у нас сперма какая-то не такая? Я говорю — причем здесь сперма? Во всем мире все примерно усреднено и все одинаково», — рассказал Путин на заседании Госсовета по поддержке семей в РФ. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
Помимо этого, он поделился своим разговором с бывшим послом в Японии, который отметил, что по соцопросам многие молодые люди до 30 лет часто не стремятся заводить друзей и формировать традиционные семьи. По его мнению, это также влияет на показатели рождаемости.
Ранее Путин во время прямой линии 19 декабря заявил, что вопрос демографии один из ключевых для России. Он отметил, что уровень рождаемости в стране упал на 1,4%, а количество женщин в детородном возрасте снизилось на 30%.
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