Пермскую кондитерскую хотят судить за попытку снижения налогов

Суд рассмотрит обвинение в уклонении от уплаты налогов пермской кондитерской. Речь якобы идет об ООО «Компания Виолет», руководители которой дробили бизнес, пишет «Коммерсант Пермь» со ссылкой на свои источники.
«Окончено уголовное дело в отношении директоров коммерческой организации, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору. Сумма ущерба составила более 106 млн рублей. Знакомые с ситуацией источники утверждают, что речь идет об ООО „Компания Виолет“. В 2022 году Арбитражный суд частично подтвердил факт того, что руководство создало несколько юрлиц с целью ухода от НДС», — пишет издание.
Следствие арестовало имущество и денежные средства обвиняемых в размере более 52 миллионов рублей. При этом обвиняемые добровольно возместили ущерб на сумму более 37 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!