22 декабря 2024
21 декабря 2024

Пермскую кондитерскую хотят судить за попытку снижения налогов

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд рассмотрит обвинение в уклонении от уплаты налогов
Суд рассмотрит обвинение в уклонении от уплаты налогов Фото:

Суд рассмотрит обвинение в уклонении от уплаты налогов пермской кондитерской. Речь якобы идет об ООО «Компания Виолет», руководители которой дробили бизнес, пишет «Коммерсант Пермь» со ссылкой на свои источники.

«Окончено уголовное дело в отношении директоров коммерческой организации, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору. Сумма ущерба составила более 106 млн рублей. Знакомые с ситуацией источники утверждают, что речь идет об ООО „Компания Виолет“. В 2022 году Арбитражный суд частично подтвердил факт того, что руководство создало несколько юрлиц с целью ухода от НДС», — пишет издание.

Следствие арестовало имущество и денежные средства обвиняемых в размере более 52 миллионов рублей. При этом обвиняемые добровольно возместили ущерб на сумму более 37 млн рублей.

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Суд рассмотрит обвинение в уклонении от уплаты налогов пермской кондитерской. Речь якобы идет об ООО «Компания Виолет», руководители которой дробили бизнес, пишет «Коммерсант Пермь» со ссылкой на свои источники. «Окончено уголовное дело в отношении директоров коммерческой организации, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору. Сумма ущерба составила более 106 млн рублей. Знакомые с ситуацией источники утверждают, что речь идет об ООО „Компания Виолет“. В 2022 году Арбитражный суд частично подтвердил факт того, что руководство создало несколько юрлиц с целью ухода от НДС», — пишет издание. Следствие арестовало имущество и денежные средства обвиняемых в размере более 52 миллионов рублей. При этом обвиняемые добровольно возместили ущерб на сумму более 37 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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