Челябинским инвалидам выплатят компенсации за невыданные подгузники

Челябинским инвалидам выплатят компенсации за подгузники и некоторые другие средства реабилитации, которые они купили самостоятельно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда России.
«Государство гарантирует гражданам с инвалидностью получение технических средств реабилитации (ТСР) за счет средств федерального бюджета. Если в 2024 году ТСР, рекомендованное программой реабилитации (ИПРА), не может быть предоставлено ОСФР по Челябинской области либо если инвалид приобрел его самостоятельно, то выплачивается компенсация», — уточнили URA.RU в пресс-службе организации.
В пресс-службе регионального отделения соцфонда уточнили, что размер компенсации на различные виды ТСР размещены на региональной странице сайта СФР в разделе «Гражданам». Компенсация за приобретенное в 2024 году ТСР выплачивается на основании заявления инвалида или его представителя, которое оформлено в любом отделении ОСФР по Челябинской области или МФЦ, а также на портале госуслуг. Оно будет рассмотрено в течение десяти рабочих дней, компенсация перечислена в течение пяти рабочих дней.
Подгузники предоставляются и в натуральном виде, для этого заключаются контракты по результатам торгов. Поставка не должна превышать 30 дней, для паллиативных больных — семь дней со дня получения поставщиком реестра нуждающихся. После этого Соцфонд выдаст направление на получение подгузников. Их привезут по выбору к месту жительства или на почту, либо в специальные пункты выдачи.
В Соцфонде пояснили, что объем закупки подгузников зависит от потребности жителей, для этого заключаются госконтракты. В рамках их исполнения в регион в 2023—2024 годы были поставлены подгузники в объеме 17,4 млн штук на общую сумму более 587 миллионов рублей, сейчас завершается выдача подгузников по контрактам, заключенным во втором полугодии 2024 года. На 2025 год уже заключены новые контракты.
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