Уральца оправдали по делу о педофилии, его обвинял подельник рейдера Федулева

23 декабря 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Подозреваемый был на скамье подсудимых трижды Фото: Илья Московец © URA.RU Суд в Екатеринбурге вынес оправдательный приговор бывшему сотруднику реабилитационного центра Игорю, ранее осужденному за насилие над пятилетней дочкой сожительницы Светланы. Защита доказала в суде, что уголовное преследование началось с оговора бывшего мужа Кирилла (все имена изменены) — экс-силовика и отсидевшего срок за рейдерский захват актива скандально известного рейдера Павла Федулева. Подробнее об истории — в материале URA.RU. Первый оправдательный приговор Игорь получил в сентябре 2023-го. Но затем его отменили, а дело направили на второй круг. После этого мужчину отправили на 12 лет в колонию по педофильской статье. В ноябре Свердловский облсуд отменил это решение. «Оправдать в связи с неустановлением события преступления. Меру пресечения в виде заключения под стражу отменить, из-под стражи освободить. Признать за Игорем право на реабилитацию», — говорится в апелляционном приговоре, который есть в распоряжении URA.RU. Светлана и Кирилл не могут поделить ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU История началась три года назад. По словам адвоката оправданного, Кирилл якобы захотел забрать себе совместную со Светланой дочь (ей тогда было пять лет). Через суд сделать это не получилось. «У [Светланы] и [Кирилла] давний конфликт. Когда у мужчины не получилось осуществить задуманное, он, как было установлено в суде, придумал историю с педофилией: обвинил в этом [Игоря]. И надеялся, что после этого Светлану лишат родительских прав, а ребенок останется с ним», — сказал защитник. По подозрению в рейдерском захвате Екатеринбургского мясокомбината (ЕМК) Кирилла задержали в 2008 году. Сам захват произошел двумя годами ранее. Активы тогда принадлежали Павлу Федулеву. В 2011-м Кирилла и других членов банды признали виновными и приговорили к колонии. Кирилл, как говорится в приговоре облсуда, «испытывал ненависть к [Светлане], предпринимал меры на изъятие ребенка, систематически в течение длительного времени направлял в законодательные, контролирующие и правоохранительные органы обращения, содержащие недостоверную и порочащую честь [Светланы] с целью создания негативного облика для использования этого при рассмотрении иска об изъятии ребенка». Согласно материалам дела, Кирилл в своих показаниях говорил, что знал о насилии над дочерью с апреля 2021 года. Однако сразу об этом он не рассказал СКР, а сделал это лишь в июне. «Как следует из материалов дела, он готовил свою дочку. Говорил ей, что нужно следователям сказать, что [Игорь] применял к ней насилие, трогал ее за интимные места. В суде эти доводы подтверждения не нашли», — продолжил адвокат. Следователи обвинили Игоря из-за слов дочери сожительницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фактически обвинительный приговор был основан на показаниях дочери Светланы. «Согласно протоколам допроса, малолетняя, повторяя формулировку, что [Игорь] прикасался к ее половым органам и ягодицам, самостоятельно не сообщила сведения о количестве таких действий, а отвечая на вопросы следователя или психолога, либо повторяла предложенные варианты ответов, либо сообщала противоречивую информацию (через одежду прикасается и под одеждой, в присутствии матери и в ее отсутствие). При этом из протоколов допроса неясно, какие из описанных ею иных обстоятельств и событий (игра в прятки, просмотр фильма, действия матери) она сопоставляет с прикосновениями к половым органам, а о каких рассказывает в отрыве от интересующей следователя информации. На видео с допросов видно, что [девочка] о прикосновениях сообщала охотно, не демонстрируя эмоций, свидетельствующих о неприятных для нее воспоминаниях. <…> При допросе от 20 июня 2023-го малолетняя в отсутствие обоих родителей отрицала факт насилия со стороны [Игоря]», — следует из приговора облсуда. Защитник считает, что история негативно сказалась на психике девочки (ей сейчас восемь лет). «Она нуждается в реабилитации, надеемся, что биологический отец ребенка будет привлечен к ответственности. Безусловно, он очень любит свою дочь. Но из-за его действий невиновный человек рисковал надолго попасть в места лишения свободы», — заключил юрист. По данным URA.RU, прокуратура обжаловала оправдательный приговор. Кирилл от комментариев по теме отказался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд в Екатеринбурге вынес оправдательный приговор бывшему сотруднику реабилитационного центра Игорю, ранее осужденному за насилие над пятилетней дочкой сожительницы Светланы. Защита доказала в суде, что уголовное преследование началось с оговора бывшего мужа Кирилла (все имена изменены) — экс-силовика и отсидевшего срок за рейдерский захват актива скандально известного рейдера Павла Федулева. Подробнее об истории — в материале URA.RU. Первый оправдательный приговор Игорь получил в сентябре 2023-го. Но затем его отменили, а дело направили на второй круг. После этого мужчину отправили на 12 лет в колонию по педофильской статье. В ноябре Свердловский облсуд отменил это решение. «Оправдать в связи с неустановлением события преступления. Меру пресечения в виде заключения под стражу отменить, из-под стражи освободить. Признать за Игорем право на реабилитацию», — говорится в апелляционном приговоре, который есть в распоряжении URA.RU. История началась три года назад. По словам адвоката оправданного, Кирилл якобы захотел забрать себе совместную со Светланой дочь (ей тогда было пять лет). Через суд сделать это не получилось. «У [Светланы] и [Кирилла] давний конфликт. Когда у мужчины не получилось осуществить задуманное, он, как было установлено в суде, придумал историю с педофилией: обвинил в этом [Игоря]. И надеялся, что после этого Светлану лишат родительских прав, а ребенок останется с ним», — сказал защитник. По подозрению в рейдерском захвате Екатеринбургского мясокомбината (ЕМК) Кирилла задержали в 2008 году. Сам захват произошел двумя годами ранее. Активы тогда принадлежали Павлу Федулеву. В 2011-м Кирилла и других членов банды признали виновными и приговорили к колонии. Кирилл, как говорится в приговоре облсуда, «испытывал ненависть к [Светлане], предпринимал меры на изъятие ребенка, систематически в течение длительного времени направлял в законодательные, контролирующие и правоохранительные органы обращения, содержащие недостоверную и порочащую честь [Светланы] с целью создания негативного облика для использования этого при рассмотрении иска об изъятии ребенка». Согласно материалам дела, Кирилл в своих показаниях говорил, что знал о насилии над дочерью с апреля 2021 года. Однако сразу об этом он не рассказал СКР, а сделал это лишь в июне. Фактически обвинительный приговор был основан на показаниях дочери Светланы. «Согласно протоколам допроса, малолетняя, повторяя формулировку, что [Игорь] прикасался к ее половым органам и ягодицам, самостоятельно не сообщила сведения о количестве таких действий, а отвечая на вопросы следователя или психолога, либо повторяла предложенные варианты ответов, либо сообщала противоречивую информацию (через одежду прикасается и под одеждой, в присутствии матери и в ее отсутствие). При этом из протоколов допроса неясно, какие из описанных ею иных обстоятельств и событий (игра в прятки, просмотр фильма, действия матери) она сопоставляет с прикосновениями к половым органам, а о каких рассказывает в отрыве от интересующей следователя информации. На видео с допросов видно, что [девочка] о прикосновениях сообщала охотно, не демонстрируя эмоций, свидетельствующих о неприятных для нее воспоминаниях. <…> При допросе от 20 июня 2023-го малолетняя в отсутствие обоих родителей отрицала факт насилия со стороны [Игоря]», — следует из приговора облсуда. Защитник считает, что история негативно сказалась на психике девочки (ей сейчас восемь лет). «Она нуждается в реабилитации, надеемся, что биологический отец ребенка будет привлечен к ответственности. Безусловно, он очень любит свою дочь. Но из-за его действий невиновный человек рисковал надолго попасть в места лишения свободы», — заключил юрист. По данным URA.RU, прокуратура обжаловала оправдательный приговор. Кирилл от комментариев по теме отказался.