Пермские лыжники привезли 13 медалей с Первенства России по ориентированию

Первенство России по спортивному ориентированию состоялось в Барнауле. Пермяки завоевали на соревнованиях 13 медалей, сообщает минспорта Прикамья.
«На старт вышли более 400 сильнейших из более 30 регионов. По итогам трех соревновательных дней представители команды Пермского края завоевали две золотые, семь серебряных и четыре бронзовые медали», — говорится на странице минспорта в соцсети «ВКонтакте».
Успешнее всего выступил на первенстве Егор Сопов. В группе до 24 лет он завоевал две золотые медали и одну «бронзу». Также награды получили Анастасия Волкова, Анна Паршакова, Степан Карасов и Михаил Ошвинцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!