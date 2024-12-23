23 декабря 2024

Пермские лыжники привезли 13 медалей с Первенства России по ориентированию

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Третий день Уральской лыжной многодневки. Екатеринбург , лыжник, спортсмен, лыжи
Лыжники Пермского края успешно выступили в Барнауле Фото:

Первенство России по спортивному ориентированию состоялось в Барнауле. Пермяки завоевали на соревнованиях 13 медалей, сообщает минспорта Прикамья.

«На старт вышли более 400 сильнейших из более 30 регионов. По итогам трех соревновательных дней представители команды Пермского края завоевали две золотые, семь серебряных и четыре бронзовые медали», — говорится на странице минспорта в соцсети «ВКонтакте».

Успешнее всего выступил на первенстве Егор Сопов. В группе до 24 лет он завоевал две золотые медали и одну «бронзу». Также награды получили Анастасия Волкова, Анна Паршакова, Степан Карасов и Михаил Ошвинцев.

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Первенство России по спортивному ориентированию состоялось в Барнауле. Пермяки завоевали на соревнованиях 13 медалей, сообщает минспорта Прикамья. «На старт вышли более 400 сильнейших из более 30 регионов. По итогам трех соревновательных дней представители команды Пермского края завоевали две золотые, семь серебряных и четыре бронзовые медали», — говорится на странице минспорта в соцсети «ВКонтакте». Успешнее всего выступил на первенстве Егор Сопов. В группе до 24 лет он завоевал две золотые медали и одну «бронзу». Также награды получили Анастасия Волкова, Анна Паршакова, Степан Карасов и Михаил Ошвинцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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