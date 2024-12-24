Дорогу планируется построить по улице Чичерина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске по улице Чичерина, недалеко от набережной реки Миасс, планируют построить новую дорогу. Она пройдет от улицы Университетской набережной до набережной Николая Патоличева. Проект должен быть подготовлен в течение года, сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Подготовить документацию по планировке территории для строительства автомобильной дороги по улице Чичерина от Университетской набережной до набережной Николая Патоличева в Калининском и Центральном районах города Челябинска. Документацию необходимо подготовить за один год», — сообщается на сайте мэрии.

Согласно документу, были утверждены задания на разработку документации по планировке территории для строительства автомобильной дороги и на выполнение инженерных изысканий. Также планируется осуществить проверку документации, после чего обеспечить организацию общественных обсуждений. Распоряжение о подготовке документации по строительству магистрали подписал мэр города Челябинска Алексей Лошкин.

Проект по строительству дороги должны будут подготовить в течение года сайт мэрии г. Челябинска