Телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал состояние Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка», находящегося в Чайковском. Негодование Губерниев выразил в эфире «Матч ТВ», комментируя третий Кубок Содружества по биатлону.
«Крик души от тренерского корпуса школы „Трамплин“ Выборгского района Питера. Приехали на сбор на федеральный комплекс „Снежинку“, там просто знаете, как мы иногда говорим, „конь не валялся“. Там столько проблем: не работает канатная дорога, лифт, не готовится трамплин К-120, деревянные конструкции на малом комплексе в аварийном состоянии, по ним ходить небезопасно. Дети, можете себе представить, дети, тренируются 2010-2014 годов рождения. И буквально разваливается комплекс Пермского края. И здесь масса вопросов и к ректору местного Чайковского института физкультуры, и ко всем тем людям, которые заведуют процессом», — сказал Губерниев.
Комментатор заявил, что он уже направил сообщение краевому и федеральному министрам спорта. Дмитрий Губерниев отметил, что удивительный комплекс, гордость страны, где феноменальные трамплины, приходит в упадок. По его словам, ректору Чайковской академии физкультуры и спорта, в чьем управлении находится лыжно-биатлонном комплексе «Снежинка» в Чайковском, «должно быть очень сильно стыдно».
В интервью sports.ru Губерниев, рассказывая о своей новой роли советника министра спорта, отметил, что уже обратил внимание на «плачевное состояние комплекса „Снежинка“ в Пермском крае».
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Губерниев раскритиковал мэрию Чайковского за неубранный снег с улиц. Он объяснил, что приехал в Прикамье на соревнование по биатлону и был удивлен, когда решил пройтись по городу.
Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» им. А.А. Данилова создан в 2012 году для круглогодичной подготовки сборных команд России и регионов по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, биатлону, лыжным гонкам, фристайлу.
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