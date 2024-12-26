26 декабря 2024

Бюджет Перми получил рекордный доход от продажи земли

В бюджет Перми поступило 584 млн рублей от земельных аукционов
© Служба новостей «URA.RU»
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На земельных аукционах собрали более полумиллиарда рублей
На земельных аукционах собрали более полумиллиарда рублей Фото:

По итогам 2024 года торги на право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участков принесли в казну Перми рекордные 584,7 млн рублей. Это почти вдвое больше показателя прошлого года, и в три раза выше показателя 2022 года.

«Существенный рост доходов обеспечен благодаря реализации двух крупных земельных активов в центре Перми. Большая часть торгов завершилась с превышением стартовой цены. В отдельных случаях итоговая стоимость превышала начальную в 9-12 раз», — цитирует сайт мэрии Перми слова главы департамента земельных отношений администрации города Ларисы Пьянковой.

Всего в 2024 году проведено 34 аукциона, на которые было выставлено 103 лота. Наибольший доход в городской бюджет принесла реализация земли под строительство многоквартирных домов. Так, в 2024 году сдано в аренду две площадки под стройку по улицам Энгельса, 13а и 15. Реализация данных участков позволила пополнить бюджет на 392,7 млн рублей.

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По итогам 2024 года торги на право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участков принесли в казну Перми рекордные 584,7 млн рублей. Это почти вдвое больше показателя прошлого года, и в три раза выше показателя 2022 года. «Существенный рост доходов обеспечен благодаря реализации двух крупных земельных активов в центре Перми. Большая часть торгов завершилась с превышением стартовой цены. В отдельных случаях итоговая стоимость превышала начальную в 9-12 раз», — цитирует сайт мэрии Перми слова главы департамента земельных отношений администрации города Ларисы Пьянковой. Всего в 2024 году проведено 34 аукциона, на которые было выставлено 103 лота. Наибольший доход в городской бюджет принесла реализация земли под строительство многоквартирных домов. Так, в 2024 году сдано в аренду две площадки под стройку по улицам Энгельса, 13а и 15. Реализация данных участков позволила пополнить бюджет на 392,7 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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