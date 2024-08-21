В Златоусте избрали нового главу города

В Златоусте 22 августа депутаты горсобрания избрали нового мэра. Как сообщил URA.RU вице-губернатор Станислав Мошаров, новым главой стал врио мэра Олег Решетников.
«По результатам открытого голосования, на должность главы Златоустовского городского округа назначен Олег Решетников. За его кандидатуру высказались 22 депутата из 22, участвовавших в заседании горсобрания», — сообщил Мошаров.
На пост главы претендовали три человека. Это врио мэра Олег Решетников, начальник городского управления образования Антон Туманов и член городской общественной палаты Сергей Маклаков.
Новый мэр избран на пять лет. Необходимость в выборах возникла после того, как в конце мая ушел в досрочную отставку бывший мэр Максим Пекарский.
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