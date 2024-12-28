Турецких специалистов привлекли к расследованию авиакатастрофы в Актау

Турецкие специалисты в составе восьми человек привлечены к расследованию авиакатастрофы под Актау в Казахстане. Об этом рассказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
«Группа турецких специалистов в составе восьми человек примет участие в расследовании крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines», — передает слова Уралоглу агентство Anadolu. Он добавил, что эксперты будут проводить технический и эксплуатационный анализ в сотрудничестве с властями, обеспечивая необходимую поддержку.
Самолет разбился в Казахстане 25 декабря, следуя из Баку в Грозный. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря объявил траур в своей стране. Также азербайджанские власти приостановила рейсы в Россию и назвали причины аварии, включая версии о внешнем воздействии. В результате инцидента погибли 38 человек. Состояние троих россиян, пострадавших в катастрофе, оценивается как крайне тяжелое, передает 360.ru.
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