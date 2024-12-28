Турецких специалистов привлекли к расследованию авиакатастрофы в Актау

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Турецкие эксперты будут проводить технический анализ авиакатастрофы, заявил Уралоглу
Турецкие эксперты будут проводить технический анализ авиакатастрофы, заявил Уралоглу Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Турецкие специалисты в составе восьми человек привлечены к расследованию авиакатастрофы под Актау в Казахстане. Об этом рассказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

«Группа турецких специалистов в составе восьми человек примет участие в расследовании крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines», — передает слова Уралоглу агентство Anadolu. Он добавил, что эксперты будут проводить технический и эксплуатационный анализ в сотрудничестве с властями, обеспечивая необходимую поддержку.

Самолет разбился в Казахстане 25 декабря, следуя из Баку в Грозный. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря объявил траур в своей стране. Также азербайджанские власти приостановила рейсы в Россию и назвали причины аварии, включая версии о внешнем воздействии. В результате инцидента погибли 38 человек. Состояние троих россиян, пострадавших в катастрофе, оценивается как крайне тяжелое, передает 360.ru.

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Турецкие специалисты в составе восьми человек привлечены к расследованию авиакатастрофы под Актау в Казахстане. Об этом рассказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. «Группа турецких специалистов в составе восьми человек примет участие в расследовании крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines», — передает слова Уралоглу агентство Anadolu. Он добавил, что эксперты будут проводить технический и эксплуатационный анализ в сотрудничестве с властями, обеспечивая необходимую поддержку. Самолет разбился в Казахстане 25 декабря, следуя из Баку в Грозный. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря объявил траур в своей стране. Также азербайджанские власти приостановила рейсы в Россию и назвали причины аварии, включая версии о внешнем воздействии. В результате инцидента погибли 38 человек. Состояние троих россиян, пострадавших в катастрофе, оценивается как крайне тяжелое, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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