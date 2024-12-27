Пермякам рассказали, как продлить срок годности новогодних салатов

В канун Нового года управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказало, как продлить срок годности салатов и других блюд с праздничного стола. Так, заправленный салат хранится около 10 — 12 часов, а без соуса и заправок — 18 часов.
«Чем раньше вы поставите блюда в холодильник, тем медленнее они будут портиться. То есть у салатов, которые убрали спустя полчаса и спустя шесть часов после приготовления, — разные сроки годности. Если вы поставили блюдо на стол в десять вечера 31 декабря, и оно простояло до пяти утра, то есть его уже нельзя», — сообщается на сайте ведомства.
- До 12 часов можно хранить заправленные салаты: оливье, сельдь под шубой, холодец и заливное. Примерно такой же срок у гарниров: вареных круп, картофельного пюре.
- До середины 1 января может продержаться винегрет в случае, если его хранили без заправки (масло лучше добавлять сразу перед подачей на стол) и не добавляли соленые огурцы сразу. Закуски также способны стоять почти сутки, но могут потерять во вкусе, особенно те, что с хлебом.
- До суток можно хранить горячее, приготовленное с сыром или майонезом: мясо по-французски, запеченные рулеты из баклажанов, рыбу с творожным сыром. Есть мясные и рыбные блюда, которые простояли до утра на столе, нельзя.
- До трех суток могут выдержать мясные блюда с термической обработкой без майонезных добавок. Хранить остатки блюд надо в холодильнике, обернув в пищевую пленку. До двух-трех дней могут сохраниться термически обработанные овощи и колбасные нарезки.
Все эти правила хранения предусматривают, что в холодильнике должна быть постоянная температура в пять градусов и ниже. Если она выше, то сроки годности блюд сокращаются.
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