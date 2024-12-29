Отставка главы района, задержание экс-мэра и ликвидация вуза: 11 свердловских событий недели

Главное в Екатеринбурге и Свердловской области 23—29 декабря

30 декабря 2024 в 08:14 Размер текста - 17 +

Чиновники по обыкновению становились основными героями событий — в том числе скандальных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под Новый год в Екатеринбурге увольняют главу крупного района, а бывший мэр города-спутника попался на взятке чекисту. Правительство РФ наконец провело объединение двух уральских вузов, помощник митрополита, угодивший в секс-скандал, едет на фронт. Еще на неделе обсуждали скандал на награждении СМИ и «переодевание» памятников Ленину и Екатерине II в Ирбите. Об этих и других событиях предновогодней недели — в традиционном дайджесте URA.RU. Орлов увольняет главу проблемного района… В последний рабочий день — 28 декабря — мэр Екатеринбурга Алексей Орлов попрощался с Владимиром Боликовым, главу Кировского района. Говорят, был целый комплекс претензий, среди которых якобы уборка. Ранее читатели URA.RU относили Кировский район к территориям, где дела со снегом обстоят хуже всего. Разговоры, что Боликов может покинуть должность, возникали время от времени как минимум последний год. Среди претендентов на освобождающийся пост называют вице-мэра по финансам Андрея Корюкова. Недавно он попал в поле зрения прокуратуры: ведомство усмотрело конфликт интересов в том, что Андрей Корюков распоряжается городскими финансами, а его сын Алексей руководит одним из главных распорядителей средств — департаментом строительства. От мэра потребовали устранить нарушение, то есть уволить отца или сына. Алексей Орлов на открытии ледового городка Фото: Анастасия Соргина © URA.RU …и поменял формат общения со СМИ Традиционной пресс-конференции по итогам года у Орлова в этот раз не было, вместо нее решили провести «прямую линию» на ОТВ и встречу с редакторами городских СМИ в «Домне». Формат мэру понравился: предложил собираться так ежеквартально. Но по содержанию было не вау. Орлов во многом повторил то, о чем говорил на протяжении последних 12 месяцев (впрочем, именно к этому располагали и сами вопросы). Из основного: мэру нравится уборка города от снега (сравнил с Питером), проездные в транспорте подешевеют, развязку у «Калины» достроят, КРК «Уралец» снесут вероятно, а БЦ «Призма» у вокзала — совершенно точно, борьба с незаконными киосками продолжится, кинотеатр «Салют» перестроят так, что это «взорвет повестку» (раскрывать подробности не стал — пока не обсудит с губернатором Евгением Куйвашевым), новому кампусу горного университета — быть. Отставка после конкурса для СМИ Администрация 23 декабря раздавала награды за лучшие журналистские работы. И среди лауреатов оказался портал It’s My City (IMC). Издатель этого СМИ Дмитрий Колезев (признан Минюстом РФ иноагентом) сбежал из России после начала спецоперации на Украине. В отношении него позднее возбудили несколько уголовных дел. В июле 2024 Октябрьский райсуд Екатеринбурга отозвал у издания лицензию — по иску от Роскомнадзора. При этом ведомство заблокировало сайт еще в марте 2022-го. Виктория Мкртчян отвечала за формирование списка победителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новость о награждении вызвала резонанс в telegram-каналах, возмутила федеральный центр и силовиков, требовавших наказать виновных. Уволили замдиректора городского департамента информполитики Виктории Мкртчян, основного организатора конкурса. Но история на этом, по данным URA.RU, не закончилась. Открытие ледового городка в Екатеринбурге Впервые за десятилетия его разместили не на площади 1905 года (там сделали каток), а в Историческом сквере. В ледовом городке — три детских горки, чаша, лабиринт, различные ледяные композиции, снеговики, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а также гигантская елка. Как все это выглядит — в материале URA.RU. Скандал с «переодеванием» Ленина и Екатерины II в Ирбите На памятнике Ильичу появился костюм Деда Мороза, на памятнике императрице — Снегурочки. Глава города Николай Юдин объяснял, что идея принадлежала кому-то из директоров учреждений культуры, и сам он был не против. «Идея была в том, чтобы создать предновогоднее, праздничное настроение. Такая практика была и есть в других городах. В Москве, например, памятник Юрию Долгорукому [украшали]», — объяснялся он. Звучала также версия, что акцию организовала советница губернатора Аксана Панова — чтобы отвлечь внимание от неприятного для власти конфликта вокруг переноса памятника Ленину с главной площади Ревды. Чтобы не накалять ситуацию, новогодние костюмы с памятников в Ирбите вскоре сняли. Закрытие РГППУ У РГППУ при объединении будет второстепенная роль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минпросвещения РФ наконец ликвидировало Российский государственный профессионально-педагогический университет. Его объединили с Уральским государственным педагогическим университетом. Возглавит структуру и. о. ректора УрГПУ Юрий Биктуганов, недавно покинувший пост областного министра образования и давно мечтавший об этой должности. Известно, что руководство и коллектив РГППУ были против реформы (потому ее и откладывали несколько лет). При этом увольнять ректора РГППУ Людмилу Габышеву Биктуганову запретили. В УрГПУ заверяют: перемены никак не отразятся на студентах. Гибель свердловчанки при крушении самолета в Казахстане Это произошло 25 декабря. Жительница Екатеринбурга Нармина Игидова летела от родственников в Россию, чтобы сделать новогодний подарок дочери и внучкам. Другой находившийся на борту Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (Баку-Грозный) свердловчанин — 48-летний Субконх Рахимов — выжил. Перед падением он пересел на другое место за кислородной маской, это и спасло ему жизнь. Задержание экс-мэра Среднеуральска и чекиста За Андреем Зашляпиным, который последние годы был депутатом местной думы, силовики пришли 23 декабря. В операции участвовали сотрудники ФСБ и отдела по расследованию особо важных дел Военно-следственного управления ЦВО. Зашляпина подозревают в передаче некому сотруднику свердловского УФСБ (его позднее арестовали) частями 10 млн рублей в качестве взятки за невозбуждение уголовного дела. Спецслужбисту не удалось избежать СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Посредником, по данным следствия, выступил статусный азербайджанский общественник Видади Мустафаев (сам он четко не ответил URA.RU на вопрос, действительно ли замешан в деле). Мустафаев и Зашляпин находятся на свободе. Побег зеков в Нижнем Тагиле Из исправцентра при ИК-12 вечером 23 декабря сбежали трое заключенных, приговоренных к принудительным работам. На поиски вышли более 20 сотрудников ФСИН, найти беглецов удалось быстро: один из них был задержан 24 декабря, второй — утром 25 декабря. В Екатеринбурге. Их товарища поймали днем 25-го в Нижнем Тагиле. Массовое отравление младенцев Виновницей ЧП с детьми признана горе-мать Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге после утренника девять малышей в возрасте 10-11 месяцев почувствовали себя плохо. У них поднялась температура, начались рвота и жидкий стул. Всех госпитализировали, Роспотребнадзор начал расследование. Выяснилось, что одна из мам привела на утренник больного ребенка, у которого за сутки до этого были симптомы острой кишечной инфекции. Более того, малышей на празднике кормили блюдами из службы доставки: запеченным картофелем, сэндвичами, тарталетками с курицей. «Что недопустимо для детей раннего возраста», — отмечали в РПН. Помощник митрополита Кульберга уехал на СВО Даниил Сидоров, которого обвинили в попытке изнасилования, окажется в зоне боевых действий в ближайшее время. «Он приступил к иному служению — Родине и ее защите. Теперь уже рядовой десантно-штурмового взвода не будет отсиживаться в штабе, а на поле боя принесет плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд», — написал в своем telegram-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Сидоров — клирик храма Большой Златоуст — был задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении студентки. Позже выяснилось, что у него была еще одна жертва, 38-летняя женщина. Мужчине избрали мерой пресечения запрет определенных действий. Ни он, ни его семья никак не комментировали случившееся. Ранее воздерживался от оценок и митрополит Кульберг, у которого Сидоров работал секретарем-референтом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Новый год в Екатеринбурге увольняют главу крупного района, а бывший мэр города-спутника попался на взятке чекисту. Правительство РФ наконец провело объединение двух уральских вузов, помощник митрополита, угодивший в секс-скандал, едет на фронт. Еще на неделе обсуждали скандал на награждении СМИ и «переодевание» памятников Ленину и Екатерине II в Ирбите. Об этих и других событиях предновогодней недели — в традиционном дайджесте URA.RU. В последний рабочий день — 28 декабря — мэр Екатеринбурга Алексей Орлов попрощался с Владимиром Боликовым, главу Кировского района. Говорят, был целый комплекс претензий, среди которых якобы уборка. Ранее читатели URA.RU относили Кировский район к территориям, где дела со снегом обстоят хуже всего. Разговоры, что Боликов может покинуть должность, возникали время от времени как минимум последний год. Среди претендентов на освобождающийся пост называют вице-мэра по финансам Андрея Корюкова. Недавно он попал в поле зрения прокуратуры: ведомство усмотрело конфликт интересов в том, что Андрей Корюков распоряжается городскими финансами, а его сын Алексей руководит одним из главных распорядителей средств — департаментом строительства. От мэра потребовали устранить нарушение, то есть уволить отца или сына. Традиционной пресс-конференции по итогам года у Орлова в этот раз не было, вместо нее решили провести «прямую линию» на ОТВ и встречу с редакторами городских СМИ в «Домне». Формат мэру понравился: предложил собираться так ежеквартально. Но по содержанию было не вау. Орлов во многом повторил то, о чем говорил на протяжении последних 12 месяцев (впрочем, именно к этому располагали и сами вопросы). Из основного: мэру нравится уборка города от снега (сравнил с Питером), проездные в транспорте подешевеют, развязку у «Калины» достроят, КРК «Уралец» снесут вероятно, а БЦ «Призма» у вокзала — совершенно точно, борьба с незаконными киосками продолжится, кинотеатр «Салют» перестроят так, что это «взорвет повестку» (раскрывать подробности не стал — пока не обсудит с губернатором Евгением Куйвашевым), новому кампусу горного университета — быть. Администрация 23 декабря раздавала награды за лучшие журналистские работы. И среди лауреатов оказался портал It’s My City (IMC). Издатель этого СМИ Дмитрий Колезев (признан Минюстом РФ иноагентом) сбежал из России после начала спецоперации на Украине. В отношении него позднее возбудили несколько уголовных дел. В июле 2024 Октябрьский райсуд Екатеринбурга отозвал у издания лицензию — по иску от Роскомнадзора. При этом ведомство заблокировало сайт еще в марте 2022-го. Новость о награждении вызвала резонанс в telegram-каналах, возмутила федеральный центр и силовиков, требовавших наказать виновных. Уволили замдиректора городского департамента информполитики Виктории Мкртчян, основного организатора конкурса. Но история на этом, по данным URA.RU, не закончилась. Впервые за десятилетия его разместили не на площади 1905 года (там сделали каток), а в Историческом сквере. В ледовом городке — три детских горки, чаша, лабиринт, различные ледяные композиции, снеговики, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а также гигантская елка. Как все это выглядит — в материале URA.RU. На памятнике Ильичу появился костюм Деда Мороза, на памятнике императрице — Снегурочки. Глава города Николай Юдин объяснял, что идея принадлежала кому-то из директоров учреждений культуры, и сам он был не против. «Идея была в том, чтобы создать предновогоднее, праздничное настроение. Такая практика была и есть в других городах. В Москве, например, памятник Юрию Долгорукому [украшали]», — объяснялся он. Звучала также версия, что акцию организовала советница губернатора Аксана Панова — чтобы отвлечь внимание от неприятного для власти конфликта вокруг переноса памятника Ленину с главной площади Ревды. Чтобы не накалять ситуацию, новогодние костюмы с памятников в Ирбите вскоре сняли. Минпросвещения РФ наконец ликвидировало Российский государственный профессионально-педагогический университет. Его объединили с Уральским государственным педагогическим университетом. Возглавит структуру и. о. ректора УрГПУ Юрий Биктуганов, недавно покинувший пост областного министра образования и давно мечтавший об этой должности. Известно, что руководство и коллектив РГППУ были против реформы (потому ее и откладывали несколько лет). При этом увольнять ректора РГППУ Людмилу Габышеву Биктуганову запретили. В УрГПУ заверяют: перемены никак не отразятся на студентах. Это произошло 25 декабря. Жительница Екатеринбурга Нармина Игидова летела от родственников в Россию, чтобы сделать новогодний подарок дочери и внучкам. Другой находившийся на борту Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (Баку-Грозный) свердловчанин — 48-летний Субконх Рахимов — выжил. Перед падением он пересел на другое место за кислородной маской, это и спасло ему жизнь. За Андреем Зашляпиным, который последние годы был депутатом местной думы, силовики пришли 23 декабря. В операции участвовали сотрудники ФСБ и отдела по расследованию особо важных дел Военно-следственного управления ЦВО. Зашляпина подозревают в передаче некому сотруднику свердловского УФСБ (его позднее арестовали) частями 10 млн рублей в качестве взятки за невозбуждение уголовного дела. Посредником, по данным следствия, выступил статусный азербайджанский общественник Видади Мустафаев (сам он четко не ответил URA.RU на вопрос, действительно ли замешан в деле). Мустафаев и Зашляпин находятся на свободе. Из исправцентра при ИК-12 вечером 23 декабря сбежали трое заключенных, приговоренных к принудительным работам. На поиски вышли более 20 сотрудников ФСИН, найти беглецов удалось быстро: один из них был задержан 24 декабря, второй — утром 25 декабря. В Екатеринбурге. Их товарища поймали днем 25-го в Нижнем Тагиле. В Екатеринбурге после утренника девять малышей в возрасте 10-11 месяцев почувствовали себя плохо. У них поднялась температура, начались рвота и жидкий стул. Всех госпитализировали, Роспотребнадзор начал расследование. Выяснилось, что одна из мам привела на утренник больного ребенка, у которого за сутки до этого были симптомы острой кишечной инфекции. Более того, малышей на празднике кормили блюдами из службы доставки: запеченным картофелем, сэндвичами, тарталетками с курицей. «Что недопустимо для детей раннего возраста», — отмечали в РПН. Даниил Сидоров, которого обвинили в попытке изнасилования, окажется в зоне боевых действий в ближайшее время. «Он приступил к иному служению — Родине и ее защите. Теперь уже рядовой десантно-штурмового взвода не будет отсиживаться в штабе, а на поле боя принесет плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд», — написал в своем telegram-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Сидоров — клирик храма Большой Златоуст — был задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении студентки. Позже выяснилось, что у него была еще одна жертва, 38-летняя женщина. Мужчине избрали мерой пресечения запрет определенных действий. Ни он, ни его семья никак не комментировали случившееся. Ранее воздерживался от оценок и митрополит Кульберг, у которого Сидоров работал секретарем-референтом.