Отставка главы района, задержание экс-мэра и ликвидация вуза: 11 свердловских событий недели

Под Новый год в Екатеринбурге увольняют главу крупного района, а бывший мэр города-спутника попался на взятке чекисту. Правительство РФ наконец провело объединение двух уральских вузов, помощник митрополита, угодивший в секс-скандал, едет на фронт. Еще на неделе обсуждали скандал на награждении СМИ и «переодевание» памятников Ленину и Екатерине II в Ирбите. Об этих и других событиях предновогодней недели — в традиционном дайджесте URA.RU.
Орлов увольняет главу проблемного района…
В последний рабочий день — 28 декабря — мэр Екатеринбурга Алексей Орлов попрощался с Владимиром Боликовым, главу Кировского района. Говорят, был целый комплекс претензий, среди которых якобы уборка. Ранее читатели URA.RU относили Кировский район к территориям, где дела со снегом обстоят хуже всего.
Разговоры, что Боликов может покинуть должность, возникали время от времени как минимум последний год. Среди претендентов на освобождающийся пост называют вице-мэра по финансам Андрея Корюкова. Недавно он попал в поле зрения прокуратуры: ведомство усмотрело конфликт интересов в том, что Андрей Корюков распоряжается городскими финансами, а его сын Алексей руководит одним из главных распорядителей средств — департаментом строительства. От мэра потребовали устранить нарушение, то есть уволить отца или сына.
…и поменял формат общения со СМИ
Традиционной пресс-конференции по итогам года у Орлова в этот раз не было, вместо нее решили провести «прямую линию» на ОТВ и встречу с редакторами городских СМИ в «Домне». Формат мэру понравился: предложил собираться так ежеквартально. Но по содержанию было не вау. Орлов во многом повторил то, о чем говорил на протяжении последних 12 месяцев (впрочем, именно к этому располагали и сами вопросы). Из основного: мэру нравится уборка города от снега (сравнил с Питером), проездные в транспорте подешевеют, развязку у «Калины» достроят, КРК «Уралец» снесут вероятно, а БЦ «Призма» у вокзала — совершенно точно, борьба с незаконными киосками продолжится, кинотеатр «Салют» перестроят так, что это «взорвет повестку» (раскрывать подробности не стал — пока не обсудит с губернатором Евгением Куйвашевым), новому кампусу горного университета — быть.
Отставка после конкурса для СМИ
Администрация 23 декабря раздавала награды за лучшие журналистские работы. И среди лауреатов оказался портал It’s My City (IMC). Издатель этого СМИ Дмитрий Колезев (признан Минюстом РФ иноагентом) сбежал из России после начала спецоперации на Украине. В отношении него позднее возбудили несколько уголовных дел. В июле 2024 Октябрьский райсуд Екатеринбурга отозвал у издания лицензию — по иску от Роскомнадзора. При этом ведомство заблокировало сайт еще в марте 2022-го.
Новость о награждении вызвала резонанс в telegram-каналах, возмутила федеральный центр и силовиков, требовавших наказать виновных. Уволили замдиректора городского департамента информполитики Виктории Мкртчян, основного организатора конкурса. Но история на этом, по данным URA.RU, не закончилась.
Открытие ледового городка в Екатеринбурге
Впервые за десятилетия его разместили не на площади 1905 года (там сделали каток), а в Историческом сквере. В ледовом городке — три детских горки, чаша, лабиринт, различные ледяные композиции, снеговики, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а также гигантская елка. Как все это выглядит — в материале URA.RU.
Скандал с «переодеванием» Ленина и Екатерины II в Ирбите
На памятнике Ильичу появился костюм Деда Мороза, на памятнике императрице — Снегурочки. Глава города Николай Юдин объяснял, что идея принадлежала кому-то из директоров учреждений культуры, и сам он был не против.
«Идея была в том, чтобы создать предновогоднее, праздничное настроение. Такая практика была и есть в других городах. В Москве, например, памятник Юрию Долгорукому [украшали]», — объяснялся он. Звучала также версия, что акцию организовала советница губернатора Аксана Панова — чтобы отвлечь внимание от неприятного для власти конфликта вокруг переноса памятника Ленину с главной площади Ревды. Чтобы не накалять ситуацию, новогодние костюмы с памятников в Ирбите вскоре сняли.
Закрытие РГППУ
Минпросвещения РФ наконец ликвидировало Российский государственный профессионально-педагогический университет. Его объединили с Уральским государственным педагогическим университетом. Возглавит структуру и. о. ректора УрГПУ Юрий Биктуганов, недавно покинувший пост областного министра образования и давно мечтавший об этой должности.
Известно, что руководство и коллектив РГППУ были против реформы (потому ее и откладывали несколько лет). При этом увольнять ректора РГППУ Людмилу Габышеву Биктуганову запретили. В УрГПУ заверяют: перемены никак не отразятся на студентах.
Гибель свердловчанки при крушении самолета в Казахстане
Это произошло 25 декабря. Жительница Екатеринбурга Нармина Игидова летела от родственников в Россию, чтобы сделать новогодний подарок дочери и внучкам. Другой находившийся на борту Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (Баку-Грозный) свердловчанин — 48-летний Субконх Рахимов — выжил. Перед падением он пересел на другое место за кислородной маской, это и спасло ему жизнь.
Задержание экс-мэра Среднеуральска и чекиста
За Андреем Зашляпиным, который последние годы был депутатом местной думы, силовики пришли 23 декабря. В операции участвовали сотрудники ФСБ и отдела по расследованию особо важных дел Военно-следственного управления ЦВО. Зашляпина подозревают в передаче некому сотруднику свердловского УФСБ (его позднее арестовали) частями 10 млн рублей в качестве взятки за невозбуждение уголовного дела.
Посредником, по данным следствия, выступил статусный азербайджанский общественник Видади Мустафаев (сам он четко не ответил URA.RU на вопрос, действительно ли замешан в деле). Мустафаев и Зашляпин находятся на свободе.
Побег зеков в Нижнем Тагиле
Из исправцентра при ИК-12 вечером 23 декабря сбежали трое заключенных, приговоренных к принудительным работам. На поиски вышли более 20 сотрудников ФСИН, найти беглецов удалось быстро: один из них был задержан 24 декабря, второй — утром 25 декабря. В Екатеринбурге. Их товарища поймали днем 25-го в Нижнем Тагиле.
Массовое отравление младенцев
В Екатеринбурге после утренника девять малышей в возрасте 10-11 месяцев почувствовали себя плохо. У них поднялась температура, начались рвота и жидкий стул. Всех госпитализировали, Роспотребнадзор начал расследование. Выяснилось, что одна из мам привела на утренник больного ребенка, у которого за сутки до этого были симптомы острой кишечной инфекции. Более того, малышей на празднике кормили блюдами из службы доставки: запеченным картофелем, сэндвичами, тарталетками с курицей. «Что недопустимо для детей раннего возраста», — отмечали в РПН.
Помощник митрополита Кульберга уехал на СВО
Даниил Сидоров, которого обвинили в попытке изнасилования, окажется в зоне боевых действий в ближайшее время. «Он приступил к иному служению — Родине и ее защите. Теперь уже рядовой десантно-штурмового взвода не будет отсиживаться в штабе, а на поле боя принесет плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд», — написал в своем telegram-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).
Сидоров — клирик храма Большой Златоуст — был задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении студентки. Позже выяснилось, что у него была еще одна жертва, 38-летняя женщина. Мужчине избрали мерой пресечения запрет определенных действий. Ни он, ни его семья никак не комментировали случившееся. Ранее воздерживался от оценок и митрополит Кульберг, у которого Сидоров работал секретарем-референтом.
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